Ya hay plan para construir pistas en Santa Lucía: AMLO

Ciudad de México

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, dijo que tras su victoria en las elecciones dará a conocer su anteproyecto para construir dos pistas aéreas en la base militar de Santa Lucía.

Ayer, el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, dijo que López Obrador no tiene estudios técnicos sobre la viabilidad de usar la base militar, ante lo que el morenista respondió que sí tiene un anteproyecto.



“Los altos mandos de la fuerza aérea nos permitieron entrar, tenemos ya la información, ellos son muy disciplinados y no pueden hablar, pero saben que es muy irracional lo que están haciendo de querer construir el aeropuerto nuevo en el lago de Texcoco y cerrar la base aérea de Santa Lucía que es algo que ellos no aceptan, pero son disciplinados, la ventaja es que ya falta poco”, dijo.

Al término de su reunión con los integrantes del Consejo Consultivo de Citibanamex, aseguró que presentará a detalle esta propuesta después de las elecciones del 1 de julio. “Cuando triunfemos, ya faltan dos meses para que se termine la campaña, hoy es 27 y se termina la campaña el 27 de junio, faltan dos meses y luego es la elección el 1 de julio, este arroz ya se coció”, aseveró.

El candidato de Morena-PT-PES explicó que los banqueros le preguntaron sobre sus propuestas económicas, su visión de desarrollo del país y la reforma energética; temas en los que mantuvo su postura.

López Obrador dijo que la reunión no es una reconciliación, pues aseguró que nunca ha tenido “pleito” con este sector, pero agradeció que ante “las distorsiones que buscan asustar”, mantengan el interés de escucharlo.

“Nunca me he peleado, siempre he tenido una relación respetuosa, pero me gusta llamar a las cosas por su nombre cuando nos afectan y, sobre todo, cuando afectan al interés nacional, lo tengo que decir: yo no soy cómplice, no establezco relaciones de complicidad con nadie, yo sólo tengo un amo y ese amo es el pueblo de México”.

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia se presentó a la 26 Reunión Plenaria del Consejo Consultivo de Citibanamex y aseguró que le fue “muy bien”, destacó la importancia de que este sector lo escuche, pues ante la guerra sucia “es bueno que se tenga información de primera mano”.

“Hay muchas distorsiones, quieren asustar a empresarios, a inversionistas, y es bueno que ellos nos escuchen y lo hemos venido haciendo a lo largo de la campaña, es más, en la precampaña me reuní con los empresarios de todos los estados, esto ha ayudado bastante para que no haya miedos, para que haya confianza, vengo repitiendo que el cambio va a ser ordenado, pacífico y para beneficio de los mexicanos”, afirmó.

Agregó que también planteó ante el Consejo de Citibanamex que durante su gobierno habrá estabilidad económica y se acabarán los moches en la asignación de contratos, tema en el que insistió, están involucrados Meade y Anaya.

López Obrador dijo que no se percató sí estuvo presente Roberto Hernández, empresario que forma parte de este consejo y que acusa de financiar la guerra sucia en su contra. "Yo llegué directo al estrado, no pude saludar a los que estaban", dijo.





