Inconformidad por NAIM no es irracional: AMLO

Andrés Manuel López Obrador aseguró que su “inconformidad” con el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) no es “irracional”, pues criticó que hasta el momento se han gastado 85 mil millones de pesos del presupuesto público para su construcción.

Durante su participación en la 59 Semana Nacional de la Radio y la Televisión, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, se pronunció a favor de construir nuevos aeropuertos “pero no tan caros y sin corrupción”.

“Cómo construir un aeropuerto en el lago de Texcoco con 300 mil millones si puedes resolver el problema construyendo dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía con 50 mil millones, por qué gastar, hasta ahora, 250 mil millones más.

“Sabes cuánto ya han transferido hasta ahora para el aeropuerto, dinero del presupuesto público, 85 mil millones de pesos, y todavía no terminan de rellenar el terreno”, aseveró.

Cuidar el presupuesto no es un asunto ideológico, es juicio práctico

El tres veces candidato presidencial recalcó que cuidar el presupuesto público “no es un asunto ideológico, es juicio práctico”.

Les voy a poner un ejemplo de por qué es nuestra inconformidad, que no es irracional, el tren por aquí pasa, por aquí cerca, Toluca-Ciudad de México, contemplaron una inversión de 21 mil millones, llevan ejercidos 31 mil millones y para terminarlo van a necesitar en total 60 mil millones, tres veces más, entonces esto del aeropuerto lo tenemos que revisar, es dinero de los ciudadanos.

“El presupuesto público, que es dinero de todos, eso lo vamos a cuidar, aunque se enojen, ya no vamos a permitir que nadie se robe el dinero del presupuesto y no es un asunto ideológico, es juicio práctico, mis abuelos eran comerciantes, mis padres eran comerciantes, yo sé de lo que conviene y no conviene, entonces voy a representar a todos los mexicanos, voy a cuidar la Hacienda Pública, voy a cuidar el presupuesto, nos va a rendir”, afirmó.

Rechaza alianza con la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo

El abanderado presidencial de Morena, PT y PES también se refirió a la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, con quien negó tener algún acuerdo.

También aceptó que convocaría a un nuevo Pacto por México, pero con otra denominación.

“Se va a llamar Acuerdo nacional Contra la Corrupción, voy a convocar a todo el pueblo para que pongamos por delante la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno”, explicó.

