AMLO, sin estudios sobre viabilidad de aeropuerto en Santa Lucía

Roberto Ramírez de la Parra, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Eduardo Sánchez, vocero del gobierno de la República, salieron a la defensa de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), al señalar que el equipo de campaña de AndrésManuel López Obrador nunca ha realizado estudios técnicos que avalen la viabilidad de llevar la nueva terminal a Santa Lucía.

“Yo tengo confianza de que el nuevo aeropuerto va a seguir adelante, independientemente de quién llegue y la razón es muy sencilla, para poder decidir que se construyera el aeropuerto en esta zona de Texcoco se realizaron los estudios correspondientes desde hace 20 años, y quien hoy dice que esto que se está proponiendo no es lo adecuado y qué hay otra alternativa para poder llevar a cabo la construcción de un nuevo aeropuerto en Santa Lucía no ha hecho ningún estudio”, señaló Ramírez de la Parra.

En conferencia realizada en la Residencia Oficial de Los Pinos, Ramírez de la Parra señaló que hace un par de años se reunió “con los técnicos que hoy están diciendo que efectivamente se puede llevar a cabo esta alternativa”, sin precisar nombres, dijo que tales personas aseguraron que no pensaban realizar los estudios técnicos.

“Contestaron: ‘no, no está en nuestro alcance, sabemos que hasta ahí llegamos, creemos que es esta la preocupación, lo que creemos que pudiera funcionar y la posibilidad de hacerlo realidad, ya corresponden a los técnicos más adelante, no nos podemos meter más y no, nos vamos a meter, esa es la realidad’, es decir, no tienen ningún estudio para analizar si hay viabilidad”, destacó.

Por su parte, el vocero del gobierno de la repúblico, Eduardo Sánchez mostró el libro “Sistema Aeroportuario del Valle de México” de José María Riobó Martín y Sergio Rubén Samaniego Huerta, quien dijo, son los autores de la propuesta de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto.

“Ellos mismos reconocen aquí en la página 83 que no tienen estudios que sustenten su dicho, al igual que lo que ha dicho Roberto en la reunión que él participó, hay una expresión sincera de que no existen tales estudios, que esto es una posición a priori, es decir, una posición antes de y que para poder tener una posición robusta se requieren estudios como dice aquí hacer un peritaje técnico, cosa que no existe”.

Asimismo, los funcionarios destacaron la sinergia entre la construcción del Nuevo Aeropuerto, con el Proyecto hidráulico de la zona oriente del Valle de México, el cual se construye con base en un plan definido desde 1994 y permitirá triplicar la capacidad de descarga de aguas negras, en beneficio de los habitantes de los municipios mexiquenses de Texcoco, Ecatepec, Chimalhuacán, así como de las delegaciones Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, quienes no padecerán más inundaciones.



