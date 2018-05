No me reelegiría ni aunque el pueblo me lo pidiera: AMLO

Morelos

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, rechazó sentirsehéroe por encabezar un movimiento social.

Durante una gira por Morelos, el tabasqueño enfatizó que no es asunto de un solo hombre o de un puñado de dirigentes, “es asunto de todos”.

“Me preguntaron si me sentía héroe y dije que no, hay millones de héroes, los ciudadanos porque el motor del cambio es el pueblo, el alma de este movimiento es el pueblo.

“Como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Hay millones de héroes anónimos, pero son lo mero principal en este movimiento”, exclamó ante simpatizantes del municipio de Yautepec.

Por la noche en Cuautla, el abanderado presidencial de Morena, PT y PES garantizó que de llegar a ser presidente no se reelegiría, “aunque el pueblo se lo pidiera”.

“No me voy a reelegir, hoy me lo preguntaron: ‘¿y si se me lo pide el pueblo?’ ¡Tampoco! No creo en la reelección, son nada más seis años pero con eso va a ser suficiente para sentar las bases de la patria nueva”, exclamó ante sus simpatizantes.

AJE