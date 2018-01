AMLO evade hablar sobre legalización de mariguana

Chiapas

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, debería recomendarle su propuesta de legalizar la mariguana en destinos turísticos para combatir la inseguridad al precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, sugirió Andrés Manuel López Obrador.

Luego de encabezar una asamblea informativa en el municipio de Tuxtla Chico, Chiapas, el precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia rechazó abundar sobre dicho planteamiento.

"No me voy a meter porque luego me acusan que estoy apoyado hasta por los rusos", dijo.





En su tercer día de gira por la entidad, el tabasqueño tampoco quiso pronunciarse sobre su propuesta en la materia, al justificar que "no quiero que saquen de contexto mis propuestas".

"Es una propuesta integral y me llevaría más tiempo explicarlo, ya lo di a conocer cuando se presentó al nuevo secretario de Seguridad Pública.

"A lo mejor se lo debería de recomendar a Meade, que le ayude en eso", aseveró.