Guerra sucia no les funciona, seguimos creciendo: AMLO

México

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que sus adversarios tendrán que cambiar su estrategia de guerra sucia en su contra, pues “entre más me golpean, más crecemos”.

Luego de un mitin en Torreón, Coahuila, el tabasqueño afirmó que le ha ido muy bien a la contracampaña que pidió a sus simpatizantes hicieran en redes sociales, y en particular destacó el mensaje de apoyo del astronauta mexicano Rodolfo Neri.

TE RECOMENDAMOS: AMLO anda medio dolido por el debate: Corral

“Se manifestó a favor de mi candidatura y habló también de la inmoralidad de la guerra sucia, estamos hablando de un hombre que tiene mucho prestigio en el medio científico y que también es un buen ciudadano, entonces yo estoy seguro que así como él, se van a manifestar muchos otros ciudadanos.

“No les va funcionar, van a tener que cambiar de estrategia porque entre más me golpean más crecemos, entre más me golpean más digno me siento más crecemos y ya falta muy poco, faltan dos meses y vamos a triunfar”, aseveró.

TE RECOMENDAMOS: Ante violencia, el gobierno abandonó a los jóvenes: AMLO

El abanderado presidencial de Morena, PT y PES consideró que “los del PRI y los del PAN” se pusieron de acuerdo para hacer esa campaña de guerra sucia en su contra.

AJE