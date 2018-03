AMLO celebra que soldados no intervengan en elección

Baja California Sur

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, celebró la “institucionalidad” de las fuerzas armadas respecto a un posible cambio de régimen en los comicios de julio entrante.

El 15 de febrero, el secretario de Marina, Vidal Soberón, enfatizó el compromiso de la Marina y del Ejército con la sociedad, independientemente de quién gane la elección presidencial.

“Yo celebro que los altos mandos del Ejército y de la Marina estén actuando de manera institucional, que no intervengan, que no se involucren en lo que corresponde a todos los ciudadanos. Ellos como marinos, como soldados, tienen el derecho a votar y que no haya injerencia.

“Me gustó mucho lo que dijo el almirante porque fue una declaración muy responsable, sensata, que significa que tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa van a seguir actuando como lo han hecho siempre, con institucionalidad, con respecto a la decisión del pueblo de México”, enfatizó.

Luego de reunirse con militantes de Morena de Baja California Sur, el tabasqueño aseguró que “muchos soldados, muchos marinos, están apoyando nuestro movimiento”.

“Eso lo saben los comandantes, y en este caso el almirante de la Secretaría de Marina (...) Tengo esa información porque llego, recorro todo el país, soy andariego y encuentro en mis giras a marinos y soldados en los retenes. Me tratan muy bien y me dan su apoyo”, destacó.