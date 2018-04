“No hace falta cortar manos” a políticos corruptos: AMLO

Comalcalco, Tabasco

Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de la propuesta del aspirante independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, de cortarle las manos a los políticos corruptos.

Durante un mitin en el municipio de Comalcalco, Tabasco, hizo referencia a esto, al reiterar que de ganar los comicios de julio entrante, no permitiría actos de corrupción en su gobierno, incluso si viniera de su equipo más cercano.

"Yo no soy partidario de cortar las manos. No hace falta. No necesitamos cortar manos, si acaso daremos manicure a quien le vayan creciendo las uñas", exclamó ante miles de simpatizantes.

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia también se pronunció por la propuesta de la Confederación Patronal de la República Mexicana para aumentar el salario mínimo a partir de mayo.

“Voy a redactar un pequeño comunicado, porque me enviaron de la Coparmex una propuesta para que yo acepte el aumento del salario mínimo, a partir de mayo y estoy de acuerdo con lo que plantea”, enfatizó.

El tabasqueño destacó que esto significaría que el salario mínimo va a llegar aproximadamente a los 100 pesos.





AJE