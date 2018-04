Aunque insulten en el debate los trataré con respeto: AMLO

México

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, descartó que el debate del próximo domingo vaya a modificar las preferencias electorales rumbo a los comicios del 1 de julio.

En Sinaloa, López Obrador destacó que en las encuestas se encuentra 20 puntos arriba de sus adversarios, por lo que durante el debate solo se dedicará a dar a conocer sus propuestas y no a pelear.

“Es amor y paz, y es que así me lo están aconsejando mis asesores de los pueblos, aquí en Guasave me acaban de decir: ‘no se vaya a pelear, no se caliente’, y no voy a engancharme, aunque me insulten, los voy a tratar con mucho respeto.

“Yo voy a hacer las propuestas que venimos haciendo para resolver los problemas del país, que eso es lo que a la gente le interesa. Es bueno (el debate) para que se conozcan las propuestas”, aseveró luego de un mitin en dicho municipio.

El tabasqueño consideró normal que lo ataquen “un día sí y el otro también”, por dicha ventaja en las encuestas.

Al asegurar que se prepara todos los días en las plazas públicas donde lleva a cabo sus mítines, López Obrador rechazó que vaya a asistir al ensayo del debate presidencial el sábado.

Respecto a la eliminación del fuero de altos funcionarios, incluido el Presidente de la República, el tabasqueño celebró la aprobación de dicha iniciativa.

