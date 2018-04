Salí ileso del debate: AMLO

Estado de México

Andrés Manuel López Obrador aseguró que ayer se contuvo durante el primer debate presidencial para responderles a los otros candidatos y no "enojarse", y acusó a Ricardo Anaya de decir mentiras durante su intervención.

Al iniciar una gira de dos días por el Estado de México, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia adelantó que no cambiará su estrategia para los otros dos debates, pues "mi característica es mi autenticidad".

"Anaya se dedicó a decir mentiras (...) Fue muy mentiroso, estuve en mi tiempo contestando infundios, se me fue el tiempo en eso y me quedaron cosas. Muchas mentiras, es una gente sin escrúpulos morales", afirmó, luego de un mitin en el municipio de Ixtapaluca.

López Obrador descartó que no responder a los cuestionamientos de sus adversarios le afecte e incluso aseguró que tras su participación en el debate realizado ayer en el Palacio de Minería creció su ventaja en intención del voto.

"Salimos muy bien, ganamos el debate y aumentamos unos puntos en intención del voto, ya estamos arriba del 50 por ciento (...) Les llevo como 25 puntos, me da pena decirlo.

"No caí en ninguna provocación, no dije, como no acostumbro hacerlo, mentiras, todo lo que ahí expresé...

-Pero se contuvo para contestarles...

-Sí. Varias veces, pero amor y paz.

-¿En qué te aguantaste?

-En todo para no engancharme, no caer en ninguna provocación, no enojarme, cuando terminó el debate yo dije: 'salí de la calumnia ileso, la libramos'.

