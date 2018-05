AMLO discrepa con Coparmex por elección de fiscal

Ciudad de México

Andrés Manuel López Obrador discrepó con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) por el método para la selección del fiscal general, pues el candidato de Morena-PT-PES reiteró su propuesta de que el Presidente envíe una terna al Congreso para que el cargo no quede “en manos de corruptos”.

TE RECOMENDAMOS: Toco madera para que AMLO no sea Presidente: Anaya

El abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia sostuvo que él quiere que “se mantenga el artículo 102 como está para la elección del fiscal, que el Presidente presente una terna al Congreso y que se el Congreso elija”.

Afirmó que sólo así, de llegar a la Presidencia garantizaría que el fiscal “sea una gente íntegra, honesta, un abogado de inobjetable honestidad”.

“No quiero que ese instrumento, que es fundamental, esté en manos de los corruptos como ha pasado, quiero que sea realmente independiente y que aplique el criterio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie; va haber estado de derecho porque no ha habido, hay estado de chueco, de cohecho, entonces basta también de simular y estar creando instituciones nada más para seguir manteniendo la corrupción en el país”.





El titular de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, aseguró que hasta el momento este proceso no ha dado resultados y que es momento de pasar a las propuestas de la sociedad civil; sin embargo, López Obrador insistió en respetar la visión pero no compartirla.

Ante el cuestionamiento de si se presentara una iniciativa apoyada por 2 millones de mexicanos pudiera reconsiderar la selección del fiscal, López Obrador replicó que lo sometería a consulta y ante la negativa a coro de los asistentes respondió:

“¡Ah! entonces ¿Cómo? ¿No entendí? ¿No sería recogiendo la opinión de los mexicanos? Porque esa es la democracia, la democracia participativa. Para no equivocarnos lo mejor es preguntar”.

TE RECOMENDAMOS: Habrá "bailongo" y sonará 'Despacito' si AMLO gana la Presidencia

Aunque dejó claro que será respetuoso de aquello que apruebe el Congreso, afirmó que su eje no está de acuerdo con ello. “Lo que apruebe el Congreso yo no lo voy a vetar, voy a ser respetuoso de los órganos autónomos, lo que no quiero es que siga la simulación”, insistió.