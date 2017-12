AMLO no está en sus cabales y está desequilibrado: Nuño

Ciudad de México

Las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, de dar amnistía a criminales y derogar la reforma educativa, muestran que el precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia no está en sus cabales y está francamente desequilibrado, dijo Aurelio Nuño, coordinador de la precampaña de José Antonio Meade.

El ex secretario de Educación consideró que las propuestas de López Obrador son ridículas, pues cancelan la posibilidad de tener un futuro exitoso.

“Atreverse a decir que los delincuentes van a salir y que va a dialogar con ellos lo único que te muestra es a alguien que no está en sus cabales, que está francamente desequilibrado y, como lo he dicho en otros momentos, no tiene estabilidad emocional”, dijo Nuño en entrevista con Manuel Feregrino para Grupo Fórmula.

Agregó que se debe construir un Estado de derecho y acabar con la impunidad, por lo que, dijo, no es factible que alguien diga "'la solución es dejarlos (a los delincuentes) libres y hay que platicar con ellos, porque yo voy a hablar con ellos y se va arreglar'. Francamente es ridículo”.

El coordinador de la campaña del precandidato del PRI a la Presidencia afirmó que López Obrador también “cancela la posibilidad de un futuro exitoso, con educación de calidad para los niños y los jóvenes”.

“Ahora López Obrador nos dice: yo ya hice un pacto con Elba Esther, yo quiero votos y ahora eso (la reforma educativa) va para atrás”, dijo.









JASR