Las preguntas que no respondió AMLO en el debate

Ciudad de México

Durante el primer debate presidencial realizado en el Palacio de Minería, los candidatos José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón cuestionaron en diferentes ocasiones a Andrés Manuel López Obrador sobre diferentes posturas o dichos que el candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia' ha manifestado durante el actual periodo de campañas.

Amnistía

El primero en cuestionar a López Obrador fue 'El Bronco' quien le pidió se manifestara respecto a la amnistía que propuso para disminuir la violencia, "Andrés te hemos estado diciendo todos esto de la amnistía, así que ya di si sí o si no, ¿si la propusiste o no la propusiste? ¿estás de acuerdo con ella? Explícanos cómo porque finalmente estamos confundiendo al elector y al ciudadano mexicano y así como eres directo, contéstanosla, creo que vale la pena".

Ante la pregunta directa, López Obrador tomó la palabra y dijo, "El problema de la inseguridad y la violencia se originó por la falta de crecimiento económico, empleo, y de bienestar. Y que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego, eso es lo que está demostrado con esa estrategia fallida. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Tiene que haber crecimiento, tiene que haber empleo, se tiene que atender a los jóvenes que se les ha dado la espalda que no tienen oportunidad, ni de estudio ni de trabajo y hacer que la amnistía yo tengo una experiencia exitosa porque reduje la incidencia delictiva y tenemos que hacer todo para garantizar la paz".

Ante la embestida de 'El Bronco', Anaya secundó: Amnistía, perdonar a los criminales ¿Sí o no?

López Obrador respondió: Se trata de que nos reunamos a partir de que vamos a triunfar el día primero de julio, y vamos a convocar a personalidades que conocen de la materia, que nos van a ayudar para elaborar conjuntamente un plan y no descartar ninguna opción, ninguna alternativa, y desde luego, pues todos están aquí contra mí, echándome montón, miren".

Cuando volvió a ser turno de Anaya, dijo:

"Que quede constancia, le hice una pregunta concreta a Andrés Manuel y no quiso contestar, porque engaña a la gente, a cada público le dice lo que quiere oír y como hoy tiene a todos los públicos reunidos no sabe qué decir".

Alfonso Romo

Cuando fue el turno de réplica de Ricardo Anaya, este sacó un libro y dijo: "ahí les va otro engaño de López Obrador. ¿Te acuerdas de este libro? Lo escribiste tú, y dices que el Fobaproa fue el saqueo más grande de la historia desde que, digamos, existe el México independiente.

Resulta que muchos de los que aprobaron esto que tú dices que es un saqueo son tus candidatos en Morena, Miguel Ángel Navarro tu candidato en Nayarit al Senado. Y en la página 33 acusas a Poncho Romo de ser corrupto, y anunciaste que va a ser el jefe de tu gabinete ¿Por qué no explicas la contradicción?

Ante la evasiva de responder la pregunta, Anaya volvió a insistir:

"Primero, está muy simpático lo del amor y paz, pero es muy delicado que un Candidato Presidencial no responsa planteamientos concretos, planteamiento de que los que aprobaron el Fobaproa hoy son candidatos suyos en Morena, que acusó a Poncho Romo de corrupto en una página de su libro y hoy anuncia que va a ser el Jefe de su Gabinete, que dice que gobernando con el ejemplo se resuelve el problema de la corrupción y no ha contestado por qué no pudo contagiar ni siquiera a sus colaboradores más cercanos".

Honestidad

"¿Eres honesto, honesto, honesto, honesto?", le cuestionó 'El Bronco' a López Obrador.

- Honesto, es lo que estimo más importante en mi vida, no soy corrupto.

- ¿Cuatro veces honesto? - preguntó 'El Bronco'

- Mil veces honesto.

- Entonces por qué toda la gente tuya que ha estado recaudando dinero para tu campaña siempre los defiendes, eso no es honestidad; honestidad es que tú aclares todo eso. Y no le respondes al mexicano y siempre evades las cosas, y eso se llama marrullería - volvió a decir 'El Bronco'.

La mafia del poder

Para finalizar el debate, Ricardo Anaya volvió a la carga para preguntar a Andrés Manuel López Obrador sobre algunos personajes que se han sumado a su equipo:

"Pactaste con Elba Esther Gordillo, pactaste con Napoleón Gómez Urrutia, ya ofreciste anticipadamente perdón y amnistía, hay videos de lo que estoy diciendo, a Carlos Salinas de Gortari y al propio Enrique Peña Nieto. Yo no sé si es tu obsesión por el poder o el cansancio, pero debes explicar por qué cambiaste Andrés Manuel.

A lo que López Obrador respondió:

Pues yo lo que estoy planteando es acabar con la corrupción, con la impunidad y estoy viendo hacia adelante, yo no voy a permitir corrupción de nadie, lo puedo resumir en una frase, al margen de la Ley nada, por encima de la Ley nadie, pero no es mi fuerte la venganza; yo lo que quiero es que haya un auténtico estado de derecho y que haya justicia en el país.



