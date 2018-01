No conozco a Duarte, nunca tuve trato con él: AMLO

Calcahualco

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia", respondió a las acusaciones del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, sobre su relación con el ex mandatario priista Javier Duarte.

"No conozco a Duarte, nunca tuve trato con él. Yunes sí se entrevistó con Duarte, ellos sí porque pertenecen a la misma mafia de poder, yo no, yo guardo distancia", exclamó López Obrador ante simpatizantes del municipio de Calcahualco.

"Además, ¿saben qué? Cada vez que me encuentro a un grupito de esas gentes me cuido, porque puedo perder la cartera, son muy ladrones, no me junto con ellos", ironizó.

De igual forma, el aspirante único a la candidatura presidencial de Morena, PT y PES rechazó la acusación del actual mandatario estatal respecto a las vacaciones de fin de año que pasó en el sureste del país.

"Ahora en diciembre anduve por la península de Yucatán y dijo Yunes que yo había estado hospedado en una hacienda y que el hospedaje en esa hacienda para mí y además para todo mi séquito costó 600 mil pesos, a ver, que pruebe, pero es de sentido común, qué hotel, yo no conozco, a lo mejor él sí los conoce, en qué hotel se gastan 600 mil pesos de hospedaje, puras mentiras.

"No pueden con nosotros, tenemos un escudo que nos protege que es nuestra honestidad, y es lo que estimamos más importante en la vida, si no fuese por eso ya nos hubieran destruido", subrayó.

Al recordar que dio a conocer su declaración patrimonial, López Obrador aseguró que sus opositores le dan seguimiento diario y revisan hasta su basura "para encontrarle algo".

"Se extrañaron mucho cuando manifesté que no tenía bienes materiales, que no tenía tarjeta de crédito, que no tenía cuenta bancaria, pues no tengo y ellos lo saben, porque ellos llevan a cabo un trabajo de espionaje, que no de inteligencia, y saben muy bien dónde dormimos, con quién hablamos, qué gastamos, revisan la basura de la casa de lo que comemos todos los días, esa es la labor y no han encontrado nada ni van a encontrar, porque no lucho por dinero, no lucho por poder, lucho por ideales, por principios, aunque les parezco extraño, inconcebible", afirmó.