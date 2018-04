Gobernar un país en crisis no es asunto de ser buena gente: AMLO

México

Al descartar que sus cuatro adversarios tengan las cualidades para ser presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que gobernar un país en crisis no es asunto de ser buena gente.

Al participar en el Foro Actúa 2018, organizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia consideró que “ahora” lo más importante para ser presidente es ser honesto.

TE RECOMENDAMOS: Sería un gran error detener las reformas: Citibanamex



“En otros tiempos, si no hubiese corrupción, si no hubiese la impunidad que hay, podría ser una gente eficiente, un técnico, un buen administrador público, pero ahora se requiere más que nada la honestidad”, expuso.

Ante cientos de estudiantes, el tabasqueño también se refirió por primera vez al tema de la amnistía para campesinos que siembran amapola, tal es el caso de habitantes de la Montaña de Guerrero.

“Es la región más pobre de México, ahí los campesinos, indígenas, siembran amapola, y lo hacen para comer, y en una plática con ellos, en una ocasión, les decía los riesgos porque los van a meter a la cárcel por esto. Me decían: ‘licenciado, sembramos esto y de esto comemos porque no tenemos otra opción, pero si nos meten a la cárcel tenemos el seguro que significa que en la cárcel vamos a tener comida’.

“Entonces, ¿qué vamos hacer con ellos? ¿Por qué no atenderlos? Ellos están infringiendo la ley, pero vamos a darles una alternativa”, relató.

El tres veces candidato presidencial afirmó que abstendría su voto si los aspirantes solo fueran Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, 'El Bronco'.

TE RECOMENDAMOS: AMLO quiere censurar serie de populismo, acusa productor



- Que nos dijera sus cualidades que ve en ellos, dos cualidades que ve en sus contrincantes para estas elecciones, le pidió un alumno a López Obrador.

- Pues no veo cualidades, la verdad... Estamos hablando de quienes aspiran a gobernar un país en crisis, esto no es asunto de ser buena gente, todos somos buenas gentes si nuestros vecinos nos piden que les demos un poco de café o azúcar, o agua, pero esto es para gobernar un país, entonces yo no sé cuáles cualidades. Las cualidades del candidato del PRI de ser cómplice de corrupción, respondió.

“Las cualidades de Anaya de beneficiarse de la partida de los moches. Eso vale la pena explicarlo porque pasa de noche, no se conoce.

“El independiente es independiente de los ciudadanos, no de la mafia del poder, y la señora Margarita, no expreso lo que real pienso por respeto a ella”, abundó.

-Pero cualidades como persona, insistió una estudiante.

-Todas. Todos los seres humanos son buenos, reviró.

El abanderado presidencial de Morena, PT y PES también contestó una dinámica que consistió en responder la primera palabra que le viniera a la mente de otra que le mencionaron los estudiantes.

Seguridad: es necesaria.

Pobreza: duelo.

Corrupción: lastre.

Pena de muerte: no.

Legalización de las drogas: consulta.

Eutanasia: sí.

Aeropuerto CDMX: no.

Experimentación animal: análisis.

Reforma educativa: cancelarla.

Equidad de género: respeto.

Reforma energética: revisarla.

Plurinominales: quitarlos.

Aborto: consulta.

Ley de seguridad interior: no hace falta.

Fuero: quitarlo.

Seguro popular: hacerlo efectivo.

Matrimonio igualitario: libertad.

TLCAN: necesario.

Pensión a ex presidentes: quitarlas.

Partidos políticos: moralizarlos.

Amnistía para delincuentes: consultarla.

Revocación de mandato: aplicarla.

Candidaturas independientes: que sean auténticas.

Reducción de salarios a servidores públicos: de acuerdo.

Procuraduría autónoma: autónoma de la mafia.

Jóvenes: frescura, inteligencia, amor.

México: lo mejor del mundo.

Actúa: pues sí.





AJE