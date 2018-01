AMLO convocará a panistas a firmar pacto anticorrupción

Veracruz

Andrés Manuel López Obrador aseguró que los militantes del PAN se unirán a su candidatura para la Presidencia de la República, aunque no anunció quiénes participarán en su movimiento.

En su quinto día de gira por Veracruz, el precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia detalló que convocará a militantes y dirigentes del PAN y “otros partidos políticos”, así como integrantes de la sociedad civil a integrarse a un pacto “para acabar con la corrupción” en el país.

“La convocatoria es a hacer un pacto ahora para acabar con la corrupción que es el principal problema de México y para esto estoy convocando a militantes, dirigentes del PAN y de otros partidos, también de la sociedad civil, pero van a participar militantes del PAN en esta convocatoria que estoy haciendo, van a acudir al llamado, eso sí se los puedo adelantar”, explicó.





El tabasqueño anunció ayer que este jueves haría el anuncio de los panistas que se integrarían a su proyecto; sin embargo, hoy aplazó este mensaje para el lunes próximo pues, “no he podido platicar con algunos, pero ya he avanzado”.

Luego de encabezar una asamblea informativa en el municipio de Huayacocotla, lo único que adelantó López Obrador es que los panistas que se integrarán a su candidatura, pues se trata de “gente con doctrina, decentes”.

“Pronto van a estar con nosotros (...) Hay militantes decentes en los partidos que ya no quieren estar en partidos que están apuntalando el régimen de corrupción, ya no quieren estar en partidos que están protegiendo a corruptos y hay gente que tiene vergüenza y que ya no quiere estar en esos partidos”, aseveró.