AMLO prevé aumento de 'guerra sucia' por debate presidencial

Tecate

Andrés Manuel López Obrador aseguró que a partir de este lunes se intensificará la guerra sucia en su contra, previo al primer debate presidencial que se realizará el domingo 22 de enero.

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia rechazó que esa estrategia vaya a funcionar para "bajarlo", pues aseguró que es inútil y nada más se van a seguir exhibiendo.

"Los conozco muy bien, los conozco aunque se disfracen. Esta semana, a partir de mañana van a intensificar la guerra sucia porque están apostando, como el domingo próximo viene el debate, van a empezar toda la campaña negra empezando la semana porque creen que con eso ya nos van a bajar", dijo durante un mitin en Tecate, Baja California.

"Cuántas cosas quisiera yo decir y tengo que estar autolimitando, si digo algo aquí en Tecate, por eso no hablo de corrido, digo una cosa y se vuelve noticia nacional y están repite y repite, y dale y dale, que respiren profundo", exclamó ante sus simpatizantes.

El tabasqueño dijo que después de que pase el debate, "yo calculo 15 días", sus opositores "se van a dar cuenta que no hay nada qué hacer" y se van a ir preparando psicológicamente para reconocer su derrota.

"Cuando se den cuenta que no van a poder con la Presidencia, van a querer apostar a ganar la Cámara, que no tengamos mayoría, porque van a querer ahí tenernos apergollados, me van a atrincherar los de la mafia del poder en el Congreso", afirmó.

Por la tarde, durante un mitin en Ensenada, el abanderado presidencial de Morena, PT y PES prometió que de llegar a la Presidencia construirá un hospital en San Quintín, a fin de garantizar los servicios de salud dignos de esa región.

Destacó que hasta el momento no ha hecho un compromiso de este tipo en su campaña, sin embargo, afirmó que la excepción es porque esa zona tiene muchas carencias y demandas.

"A San Quintín llegan muchos jornaleros agrícolas, muchos migrantes, gente pobre de Oaxaca, Puebla y otros estados, vamos a atender y escuchar a todos, pero le vamos a dar preferencia a la gente humilde, por el bien de todos primero los pobres", dijo.







ALEC