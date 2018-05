Tras desplegado, AMLO acusa a empresarios de crisis en México

Ciudad de México

Luego de que los empresarios cuestionaran a Andrés Manuel López Obrador de acusarlos de promover un complot en su contra, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia respondió que este grupo ha “impedido que haya una autentica democracia” en México, pues “se disfrazan de gente decente y son unos violadores de la Constitución”.

El Consejo Mexicano de Negocios y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) condenaron, en un desplegado, “las expresiones injuriosas y calumniosas” del tabasqueño, a quien dijeron que debe ser abierto a las criticas si aspira ser Presidente.

Ante ello, López Obrador dijo que los empresarios tienen preferencias por otros candidatos que no quieren un cambio en México y que los que “avalan ese documento, pues han impedido el que haya una autentica democracia en el país, han ayudado a los fraudes electorales, sólo hicieron en el 2006 y ahora quieren repetir lo mismo”.

“En el 2006 cuando menos firmaban sus mensajes, ahora es pura guerra sucia, están nada mas financiando a quienes se dedican a hacer mensajes, documentales en contra nuestra. Ésa es la discrepancia que tenemos, yo lo que pienso en que le han hecho mucho daño al país, porque ellos son responsables de la tragedia nacional, en buena medida es el grupo que se opone a que haya un cambio en México”, sostuvo.

“Le ha ido muy mal al país, pero a ellos les ha ido muy bien, por eso no quieren que haya un cambio de régimen y, para ser claro, no quieren dejar de robar y no quieren perder el privilegio de mandar. No sólo es hacer negocio sino es que se sienten los dueños de México, tienen confiscadas las instituciones, tienen secuestrado al gobierno”, acusó.

Consideró que hay diferencias “normales” con los empresarios, pues dijo que estos no quieren un cambio y los acusó de sentirse los dueños de México. “De que son una mafia del poder, lo son; que se han beneficiado del poder, sin duda; que son responsables de la crisis de México, desde luego; que son también responsables de un problema muy grave que nos afecta a todos de la inseguridad y de la violencia; se han dedicado a saquear, a robar y se abandonó al pueblo, se le canceló el futuro a millones de mexicanos”, afirmó.

Dijo que los empresarios pensaban que en “la campaña que iban seguir igual: tirando la piedra y escondiendo la mano, apoyando a quienes no quieren el cambio que están de candidatos, aportando dinero, difamando, con guerra sucia y que no se les podía señalar, porque son los que mueven los hilos”.

Por ello, dijo que en su gobierno él propone “la separación del poder económico y del poder político, y que el gobierno represente a todos y no los vamos a perseguir, no es mi fuerte la venganza, lo que queremos es justicia, lo que queremos es decirles: ‘ya basta, ya robaron mucho’”.





JASR