Con “abrazos, no balazos”, AMLO promete reducir violencia

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, ofreció “serenar Sinaloa”, que haya “abrazos, no balazos” y se acaben las masacres.

Durante un mitin en Mazatlán, el tabasqueño aseguró que, aunque lo critiquen, cambiará la estrategia de seguridad en caso de ganar los comicios de julio entrante y “se dialogará con todos”.

“No más asesinatos, ya no va a haber masacres porque hasta los heridos son rematados, eso ya no, eso es inhumano no puede ser que se les abandone a los jóvenes y cuando toman el camino equivocado de la delincuencia se les masacra.

“Aunque estén queriendo cuestionarme vamos a buscar otra estrategia, vamos a atender las causas y vamos conseguir la paz y vamos a hablar con todos”, subrayó.

El abanderado presidencial de Morena, PT y PES explicó que como parte del cambio a la estrategia de combate a la violencia, se atenderán las causas que la generado.

“Vamos a cambiar a este régimen podrido, corrupto, de injusticias y privilegios, y vamos a impulsar el desarrollo, lo puedo resumir en una frase: trabajo, buenos salarios y abrazos, no balazos.

“El pueblo de Sinaloa no es malo por naturaleza, es que se ha obligado a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales, se le ha cancelado a muchos el futuro y sobre todo a los jóvenes, eso ya no va a seguir sucediendo”, enfatizó.

Incluso se refirió al caso de Javier Valdez y se comprometió a proteger la labor periodística.

“Aquí en Sinaloa asesinaron cobardemente a Javier Valadez y hasta ahora no se ha esclarecido ni se ha castigado a los culpables, siempre vamos a buscar que no haya impunidad y en el gobierno nuestro vamos a cuidar a los periodistas”, abundó.





