AMLO critica visita de Anaya a Alemania, "no salen de Polanco"

México

Andrés Manuel López Obrador criticó la visita del candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, a Alemania, al cuestionar el por qué no visita los estados.

Durante una gira por Aguascalientes, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia le aconsejó al panista que una vez que comience la campaña “hable con la gente”.

“Es que no se asolean, no hablan con la gente, no salen de las oficinas, están blancos, no se queman, no están recorriendo el país, solamente quieren hacer ruedas de prensa, no salen de las cabinas de radio dando entrevistas y entrevistas pero no hablan de manera directa con la gente, no visitan los estados.

“Si la República tiene 32 entidades federativas, no solo es la Ciudad de México, no salen de Polanco, de las Lomas, no vienen a Aguascalientes, no van a Sonora... no trabajan. Creo que ahora uno de los candidatos se fue Alemania, allá a Europa y a otros países, y bueno por qué no viene a Aguascalientes, por qué no a Zacatecas”.

El abanderado presidencial de Morena, PT y PES aseguró que tanto Anaya como José Antonio Meade “están muy desesperados porque no les ha ido bien”, y, dijo, por eso nada más quieren echarme montón.

“Sé que están nerviosos los adversarios, ya no puedo hablar de la mafia del poder, ni de achichincles de la mafia del poder, están nerviosos porque estamos 20 puntos arriba en las encuestas, y no levantan ni Meade ni Anaya, entonces esto los trae muy preocupados”, afirmó.





AJE