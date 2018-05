“Anaya conoce muy bien el ‘lavado’... y AMLO también”: Meade

México

El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, aprovechó los temas de migración y política exterior para atacar a sus rivales durante el segundo debate, celebrado en Tijuana.

En primer lugar calificó de “cínico” al abanderado de PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, a quien acusó de que a su paso por la presidencia de la Cámara de Diputados, en 2014, no logró un acuerdo benéfico para paisanos.

En la Universidad Autónoma de Baja California, defendió su gestión en la secretaría de Relaciones Exteriores, desde donde aseguró que benefició a 530 mil dreamers.

“Muy cínico para haber sido presidente de la Cámara de Diputados, encargado de las interparlamentarias, sin haber logrado un solo resultado en beneficio de los migrantes para venir aquí a pontificar.

“Se necesita ser muy cínico también para no conocer de Atlanta más que donde vivía la familia, sin haber visitado una sola vez los consulados o a los migrantes”, arremetió.

Meade también ligó el tema de seguridad en las fronteras con el lavado de dinero, el cual dijo que Anaya conoce muy bien e insistió en que el panista debe aclarar cómo ha conseguido su patrimonio.

“En este bloque un tema muy relevante es el lavado de dinero, que también impacta en la seguridad. Un tema que Ricardo conoce muy bien, del otro lado de la ecuación, y un tema que también Andrés Manuel conoce bien, porque sigue sin podernos transparentar de qué ha vivido”, manifestó.

Al abordar el tema de seguridad en las fronteras, el aspirante acusó al candidato de Morena-PT-PES, Andrés Manuel López Obrador, de incluir en la lista aspirantes al Senado a “la secuestradora” Nestora Salgado.

“Les voy a leer lo que salió de un expediente, de una gente que salió libre porque la policía hizo mal su trabajo: ‘soy la comandante Nestora Salgado y solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de 5 mil pesos. Así es que ya sabe, cuando tenga esa cantidad, me la entrega y entonces yo le entrego a su hija’.

“Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena, una secuestradora que está libre por una falla en la policía. Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia”, señaló.

Posteriormente, el abanderado de PRI-PVEM-Panal defendió la invitación que le hizo en 2016 el presidente Enrique Peña Nieto al entonces candidato Donald Trump, luego de las descalificaciones y ataques a mexicanos.

Afirmó que a su paso por la Secretaría de Relaciones Exteriores fue claro en denunciar oportunamente “el racismo” del republicano.

El moderador del encuentro, León Krauze, lo cuestionó:

—Le pido una respuesta binaria, se equivocó el presidente Peña Nieto en invitar a Donald Trump a Los Pinos, ¿sí o no?

—Yo creo que, juzgado por los resultados, no —respondió.

Asimismo, Meade indicó que uno de los beneficios de esa visita es que el estadunidense negoció el Tratado de Libre Comercio, toda vez que hace un año amagó con salirse de diversos acuerdos.

“Del TPP ya se salió, del Acuerdo Nuclear de Irán ya se salió, del Acuerdo Migratorio de la ONU ya se salió, del Acuerdo de París ya se salió. Y hoy estamos negociando el Tratado de Libre Comercio”, resaltó.

En caso de ganar, el candidato enfatizó que no permitirá ningún acuerdo y ningún tema que no esté basado en el respeto, además de que no permitirá más insultos a los connacionales.

“El presidente Trump hace cuatro días nos volvió a insultar, y cada vez que nos insulta nuestros migrantes, su vida y su dignidad, corren peligro. En mi gobierno no vamos a permitir ningún acuerdo, de ningún tipo, en ningún tema, que no esté basado en el respeto”, dijo.

Meade se comprometió a que en un año blindará las aduanas con Estados Unidos a fin de que será impenetrable y “ni un arma y ni una bala” ingresarán a nuestro territorio.

Afirmó que el arsenal que ingresa a México es con el que diariamente se está asesinando en Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Guerrero y Tijuana.

Indicó que cuando aún era secretario de Hacienda instauró el primer protocolo de armas donde todos los lunes se reunía con representantes de la PGR y personal de aduanas para jugar un papel más activo en la frontera.

Sobre los derechos de los migrantes destacó que por cada joven que consiga trabajo se podrá cambiar el destino de sus comunidades, además de que menos buscarán oportunidades fuera.

Se manifestó por detonar el desarrollo económico y social del sur del país, a fin de hacerlo un polo de producción con

Centroamérica.

Las propuestas

Seguridad fronteriza

Ofreció,en un año, blindar tecnológicamente la frontera y evitar que las armas lleguen a México.

Migración

Trabajar en equipo a favor de los migrantes, incluyendo a las iglesias para enfrentar la crisis.

Apoyo a deportados

Empleo, acceso al IMSS, créditos, asesoría legal y trabajar con ellos para no fallarles otra vez.

Sur del país

Detonar el desarrollo económico y social de esa zona para que sea un polo de producción.

Plataforma digital

Revisión no intrusiva de pasajeros y carga, más una plataforma digital de inteligencia binacional.

Modelo de justicia

Cuadruplicar la capacidad de investigación contra la impunidad y crear agencia especial.