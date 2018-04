AMLO utilizó una avioneta en Sonora; fue un taxi aéreo, dijo

Ciudad de México

Andrés Manuel López Obrador justificó el uso de una avioneta para trasladarse de un mitin a otro ayer en Sonora y aseguró que se trató de un servicio público, "un taxi aéreo".

Luego de un mitin en Guaymas, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia enfatizó que volverá a utilizar una avioneta en caso de ser necesario.

López Obrador dijo que el "escándalo" se debe a la campaña electoral y a que el próximo domingo se llevará a cabo el primer debate, además de que subrayó que desde años recorre todo el país por tierra, lo que, dijo, sus adversarios no aguantarían.

"Ahí andan queriendo decir que somos incongruentes. Primero que si no uso el avión presidencial voy a llegar tarde, y si uso una avioneta, ¿qué pasó?, ¿por qué te mueves en avioneta?"

"Es un taxi aéreo, porque yo desde hace muchos años transito en promedio, que no lo hacen estos 'fifis', 600 kilómetros diarios y me aviento tres, cuatro y hasta cinco actos diarios" exclamó ante sus simpatizantes.

En entrevista posterior, el tres veces candidato a la Presidencia dijo que sus adversarios "están ya al borde de un ataque de nervios", y "entre más nos golpean más crecemos, más digno me siento".

"Entonces yo le diría a mis adversarios que se serenen porque están ya al borde de un ataque de nervios, ayer fue Slim. En una de esas van a convencer a Trump, y luego van a traer al jefe de los marcianos, pero no les funciona nada".

-¿Se justificaba el uso de un taxi aéreo?

-Sí, es que si no, no llegábamos. Primero que si no llego y ahora para llegar que contratamos una avioneta no les gusta.













OVM