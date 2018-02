AMLO: “terquedad” contra la corrupción

México

Andrés Manuel López Obrador fue postulado candidato a la Presidencia de la República por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y en su primer mensaje ofreció gobernar con terquedad y, “rayando en la locura, acabar con la corrupción”.

Luego de rendir protesta durante la Asamblea Nacional Electiva de ese partido, el tabasqueño también se comprometió a eliminar “privilegios, se acabarán lujos, abusos y el despilfarro en el gobierno”.

“Soy terco —es de dominio público—, necio, obcecado, perseverante, como suele llamarse a quienes defienden ideales y principios o alguna causa. Con esta misma convicción actuaré como Presidente de la República: con terquedad, con necedad, con perseverancia, rayando en la locura, de manera obcecada voy a acabar con la corrupción”, subrayó.

También prometió que, de ganar la Presidencia en su tercer intento, promoverá “con intransigencia” el desarrollo económico de México y que serán “primero los pobres”.

“Va a haber crecimiento, empleo, el mexicano va a poder trabajar donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. El que quiera irse al norte del país, a Estados Unidos, lo va a hacer por gusto, no por necesidad.

“Voy a atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos, y voy a persuadir de que, por el bien de todos, primero los pobres. La justicia enaltece al ser humano, es amor, generosidad, claridad; la justicia es lo que tiene más valor sobre la tierra”, destacó.

Al enlistar sus compromisos básicos, planteó aplicar “justicia laboral” y aumentar los sueldos de maestros, enfermeras, médicos, policías, soldados, marinos y otros servidores públicos.

“Ganarán menos —en términos materiales— los de arriba, porque aumentarán los sueldos de los de abajo”.

López Obrador centró gran parte de su planteamiento en aplicar un plan de austeridad, si gana los comicios de julio entrante.

“Bajarán a la mitad los salarios de los altos funcionarios públicos. No viajarán en aviones ni helicópteros privados. Se venderá el avión presidencial y toda la flotilla de aeronaves y helicópteros del gobierno.

“No viviré en Los Pinos. Esa residencia pasará a formar parte de un gran espacio dentro del Bosque de Chapultepec para el disfrute público del arte y de la cultura. No se gastará más de lo que ingrese al erario y no se aumentará, en términos reales, la deuda pública. No habrá pensiones millonarias para los ex presidentes”, expuso.

Ante cientos de militantes y simpatizantes de Morena, el tabasqueño aseguró que, de ganar los comicios del próximo 1 de julio, cumplirá todos “los compromisos” que prometió.

“No habrá decepción, no vamos a fallarles. Estoy consciente de mi responsabilidad histórica, quiero ser un buen Presidente, quiero ser recordado como un buen mandatario, voy a seguir el ejemplo de (Benito) Juárez, (Francisco I.) Madero, del general Lázaro Cárdenas”, expresó.

El ex jefe de Gobierno capitalino también reiteró su propuesta de conceder una amnistía a criminales, previa una “amplia consulta” con las víctimas para, dijo, conseguir la paz y garantizar la tranquilidad en el país.

“Haremos todo lo que sea necesario para conseguir la paz. Todo es todo. El único propósito es explorar todas las posibilidades para detener la violencia. Me comprometo a dar paz y tranquilidad a los mexicanos.

“No podemos acostumbrarnos al horror de que se cometan 70 homicidios diarios y que no se estén atendiendo las causas ni se actúe con responsabilidad. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, el orden no es más que una consecuencia de la justicia, el orden no se consigue solo con el uso de la fuerza, se consigue con la justicia”, recalcó.

López Obrador se refirió también a la política exterior que aplicará, en particular con Estados Unidos, con quien la relación, ofreció, será “de amistad, cooperación y respeto mutuo”.

“No aceptamos la construcción de un muro en la frontera norte, lo consideramos innecesario, no resuelve los problemas; tiene que haber una relación de cooperación para el desarrollo. Vamos a convencer al gobierno estadunidense que esa es la mejor relación”, afirmó el candidato presidencial.





Se llevan puro cascajo: Jesús Zambrano

Eso de desbandada es una película, una cortina de humo que quieren levantar para tratar de ocultar que no van bien y que están muy preocupados (en Morena) y ahora andan en la pepena, de llevarse lo que encuentran como si fuera trascabo y llevándose puro cascajo, aseguró el diputado Jesús Zambrano.

“Todo lo agarran, se lo echan a la buchaca y caminan con él. Están levantando cascajo para hacer parecer que van muy bien, pero acá (en el PRD) yo diría que estamos repuntando con puro oro molido”, dijo.

En ese sentido, se le preguntó que si, por ejemplo, Ifigenia Martínez es “cascajo”, y el legislador salió al paso al argumentar que “se han llevado a alguna gente respetable. La excepción hace la regla”.

Subrayó que la gente está despertando gracias a la coalición Por México al Frente y eso se refleja en cómo terminaron las precampañas.

“Prácticamente estamos en empate técnico con quien se creía o decía que no íbamos ni siquiera a verle el polvo”, dijo al asistir al la toma de protesta de Ricardo Anaya como candidato a la Presidencia por la alianza PAN-PRD-MC.