AMLO: Salinas, “fanfarrón que quiere protagonismo”

Chiapas

El precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que Carlos Salinas de Gortari es un “fanfarrón que quiere protagonismo”, luego de que el ex presidente cuestionara a los aspirantes si continuarán “atados al localismo y al simplismo”.

El tabasqueño aseguró que a Salinas “siempre le ha gustado eso, es el jefe de la mafia del poder y lo presume, es fanfarrón”.

El jueves, el ex presidente Salinas de Gortari publicó un artículo en el diario español El País, en el que cuestionó a los precandidatos presidenciales, entre otros temas, si continuarán un debate anclado, como hace 30 años.

En el municipio de Cintalapa, Chiapas, AMLO enfatizó que sus propuestas han sido claras y que su prioridad es dialogar con los ciudadanos, por lo que, dijo, no se enganchará con lo expuesto por el ex presidente.

“Para qué voy a estar polemizando con Salinas, con Meade, con Fox, Anaya o Peña, ya los mexicanos son los que van a decidir, la decisión está en manos de los ciudadanos y van a decidir si quieren más de lo mismo o un cambio verdadero”, dijo.

—¿Estas preguntas vienen a meterle ruido al proceso electoral?

—Depende, si nos enganchamos es como los publicistas del extranjero, si les contestamos, ellos contentísimos, porque se les toma en cuenta, pero ya dijo eso Salinas y mañana ya se olvidó.

También aseguró que sus opositores tienen derecho a expresarse, pero “nosotros ya hemos dado a conocer nuestra propuesta y lo que queremos es acabar con la corrupción”.

Por la tarde, en el municipio de Acala, abundó: “Debería estarse preparando (Salinas), porque va a dejar de recibir los 5 millones de pesos mensuales de pensión (qué reciben los ex presidentes), en vez de pedir que le respondan las preguntas que formuló”.

En el mitin, el tabasqueño de nueva cuenta estuvo acompañado por Fernando Coello Pedrero, abuelo materno del actual gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello.

“Donde quiera que voy —no es truco de El Güero, es que me quiere mucho don Fernando y es correspondido— va conmigo, ya está grande y por eso le tengo mucho respeto a este hombre”, dijo.

Por la noche siguió su recorrido en el municipio de Villa Corzo, donde reiteró su rechazo al muro fronterizo que prometió construir el presidente estadunidense Donald Trump.

“No queremos lo del muro, no aceptamos eso, nunca lo vamos a aceptar, pero además eso no les conviene a ello, no se puede cerrar, no se puede convertir en un gueto, no es alternativa ni siquiera para EU”, subrayó.