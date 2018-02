Solo los mexicanos vamos a decidir el 1 de julio: AMLO a Tillerson

Pahuatlán Del Valle, Puebla

Luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, asegurara que Rusia tiene tentáculos en diferentes elecciones en el mundo y aconsejara a México prestar atención, Andrés Manuel López Obrador enfatizó que solamente los mexicanos "vamos a decidir".

TE RECOMENDAMOS: En México, Tillerson advierte que "Rusia tiene tentáculos en elecciones"

Al iniciar una gira de cinco días por Puebla, el precandidato presidencial de la coalición 'Juntos Haremos Historia' subrayó que ningún gobierno extranjero tiene por qué intervenir en los procesos electorales del país.

"Nosotros somos respetuosos de todos los gobiernos del mundo y también pedimos que se respeten nuestros principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

"En esto último, de la autodeterminación de los pueblos, van a haber elecciones en México y solamente los mexicanos vamos a decidir, ningún gobierno extranjero tiene por qué intervenir en los procesos electorales de nuestro país", recalcó.

En el municipio de Pahuatlán Del Valle, en la Sierra Norte del estado, el tabasqueño consideró que "siempre las grandes potencias amagan con ese discurso" de injerencia en otros países.

"Siempre las grandes potencias amagan con ese discurso y no hay por qué preocuparse si nosotros mantenemos nuestra postura de no permitir la injerencia extranjera de ningún gobierno no vamos a tener ningún problema, se los puedo decir así, de manera muy coloquial y sencilla, ni verdes ni maduros", dijo.

El aspirante único a la candidatura presidencial de Morena, PT y PES subrayó que "no somos colonia de ningún país extranjero".

"Somos un país libre, independiente y soberano, tenemos una frontera de más de 3 mil kilómetros con Estados Unidos y tenemos que establecer relaciones de amistad y cooperación, pero no somos colonia de ningún país extranjero, esto ha quedado claro a lo largo de nuestra historia y yo no veo que haya ningún problema, pienso que hace falta que haya una muy buena relación por geopolítica, por amistad, por el comercio, por la economía", dijo.





VJCM