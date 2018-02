'El Bronco': si AMLO renuncia a prerrogativas, yo declino

Ciudad de México

El aspirante independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, dijo que si Andrés Manuel López Obrador renuncia a las prerrogativas del INE, él declina y se suma a su campaña.

"Si él (López Obrador) renuncia a las prerrogativas públicas, yo renuncio a mi aspiración y me sumo a su campaña", dijo el gobernador con licencia de Nuevo León, en entrevista con Carlos Loret de Mola para el programa Despierta.

El Bronco no descartó que los independientes lancen una sola candidatura, aunque aclaró que decepcionaría a las personas que lo han apoyado con una firma para que aparezca en la boleta.

"Yo no tengo esa voluntad ni soy dueño de esa voluntad. En este momento, hay miles de personas, millones de personas que dijeron ¡dale! entonces yo decepcionaría a muchos. Lo estoy pensando", dijo Rodríguez Calderón.

Ayer, tras una reunión con Armando Ríos Piter, los aspirantes independientes afirmaron que no declinará uno en favor de otro para lanzar una candidatura común; en todo caso en marzo lanzarán una convocatoria nacional que reúna a los simpatizantes de las candidaturas independientes.

Rodríguez Calderón dijo que buscará reunirse con Margarita Zavala porque le interesa saber lo que piensa, y adelantó que entre los aspirantes independientes no habrá peleas.

"A Margarita no la conozco bien, mi mujer tiene admiración por Margarita. He platicado dos ocasiones con ella, pero no hemos tenido comunicación. Sí voy a platicar con ella, me interesa conocer lo que ella piensa, lo que ella dice, dice lo que ella cree. Nosotros no nos vamos a pelear como se están pelando Andrés Manuel, Meade y Anaya; no nos vamos a pelear", dijo El Bronco.



