AMLO: rabia colectiva no es un asunto de salud pública

Tamaulipas

El candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia', Andrés Manuel López Obrador, rechazó que "la rabia colectiva" se trate de un asunto de salud pública como lo aseguró el secretario de Salud, José Narro Robles.

Durante una gira por Tamaulipas, el candidato presidencial afirmó que lo dicho por el ex rector de la UNAM es una "alegoría", pues "el problema de México es el mal gobierno".

"(Rabia colectiva) Eso una alegoría, es una forma de decir que hay inconformidad en la población porque hay un mal gobierno para qué van a estarle dándole tantas vueltas, el problema de México es el mal gobierno", subrayó.

Luego de un mitin en Ciudad Mante, el tabasqueño criticó que Narro apoyara al entonces candidato al gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo, siendo funcionario público.

"¿Qué no fue a hacer campaña por el PRI al Estado de México?, con todo el respeto para el doctor Narro, o sea, por qué no hace una autocrítica, por qué no nos dice cómo fue que se enganchó en ir de matraquero a apoyar a Del Mazo en el Estado de México, con todo respeto porque es una gente que fue rector de la universidad, de la UNAM, yo lo respeto, pero no deben hacer esas cosas, y no deben de exponerse.

"Ahora que declaran eso no tiene el mismo efecto si él hubiese actuado con independencia cuando estuvo de secretario de Salud, pero lo mandaron a Ecatepec a hacer promoción a favor del PRI siendo secretario de Salud, cómo no va a haber enojo social", abundó.

López Obrador consideró que con este tipo de declaraciones los integrantes del gabinete se están metiendo en la elección presidencial, a lo que les recomendó actuar con prudencia, esto luego de que el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, se pronunciara en el mismo sentido.

"Están hablando mucho. Se meten en la elección, y está bien porque son libres, pero no estaría mal que actuaran con prudencia, todos.

"Es lo mismo, ¿qué le puedo decir al secretario de la Defensa?, con todo respeto, que ya no opine sobre asuntos políticos, no es que no tenga él el derecho, sino que mejor actúen con prudencia porque estamos a dos meses de las elecciones, no tiene caso", recalcó.





VJCM