Yo cumplo lo que ofrezco: AMLO

Tlalnepantla de Baz

El candidato a la Presidencia de México por Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se terminará con la corrupción y los privilegios del gobierno, por eso sus detractores están nerviosos, "porque saben que va en serio, son corruptos pero no son tontos, sí me conocen y saben que yo cumplo lo que ofrezco, y voy a acabar con la corrupción".

El candidato de Encuentro Social consideró que "vamos a apretarnos el cinturón en el gobierno, ya no va a ser el pueblo el que se va a apretar el cinturón, ahora le toca apretarse el cinturón al gobierno, para que el pueblo reciba lo que con justicia le corresponde".

En este sentido añadió que "no va a ser más de lo mismo", por lo que sus adversarios comentan que representa el pasado, sin embargo aseguró que desarrollará un modelo económico benéfico para el país, que favorezca el desarrollo nacional y alcance un crecimiento económico de al menos cuatro por ciento anual, "como en el pasado".

Durante su segundo acto de campaña en el Estado de México, dijo: "vamos a que ahora haya crecimiento de la economía como en el pasado. Tasas de crecimiento de cuando menos cuatro por ciento anuales; el doble del periodo neoliberal, ese es nuestro compromiso".

El abanderado del PT expuso que, durante lo que llamó el periodo neoliberal, no se dio el crecimiento esperado, por lo que "no queremos ya esa política económica que no ha beneficiado al pueblo de México, se va a terminar esa política económica".

Por otra parte, reiteró que terminará con las pensiones a los ex presidentes, las cuales no se encuentran sustentadas en la ley sino en un acuerdo; "ni Obama tiene una pensión, así que quiénes son estos señores para tener esas pensiones en un país con tanta pobreza".

Finalmente reiteró que no utilizará el avión presidencial y en su caso se utilizarán algunos helicópteros para convertirlos en ambulancias aéreas y prepararlos para el traslado de enfermos.

JOS