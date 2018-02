El superhéroe que acompaña a López Obrador

Veracruz

Los superhéroes no solamente existen en los cómics o en las películas, o al menos eso creen algunos incondicionales de Andrés Manuel López Obrador, quienes ven al tabasqueño como uno de verdad.

TE RECOMENDAMOS: AMLO ve nueva etapa de guerra sucia en su contra

Un seguidor en particular quiso representar esto y literalmente se puso el traje...

Se llama Alfonso Vera, pero en las plazas públicas donde López Obrador suele hacer sus mítines, llega disfrazado y se presenta como Capitán AMLO.

"Represento un luchador social. Él es para mí un luchador social más que un político", asegura el hombre de tez morena y de 1.70 de estatura, aproximadamente.

La máscara le cubre medio rostro y a la altura de la frente tiene en color blanco las iniciales del nombre completo del dos veces candidato a la Presidencia: AMLO.

En la parte superior de su indumentaria le cosió la imagen del Ángel de la Independencia para evocar los años que el hoy precandidato presidencial fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

TE RECOMENDAMOS: AMLO dice coincidir con Peña Nieto... ¿en qué?

Alfonso Vera se "inspiró" en el Capitán América para "crear" el suyo.

"Cuando estaban publicitando la película de Los Vengadores vi el personaje en un espectacular y, dije: 'es la A de Andrés'. Entonces le puse Capitán AMLO", platica durante el traslado de Omealca a Medellín durante la última gira de López Obrador por Veracruz.

Pero el traje que porta ahora no es el mismo de 2012, cuando comenzó a seguir al tabasqueño: entonces tenía los colores originales del superhéroe popularizado por Marvel.

"Pero un día me dijeron que representaba la bandera de Estados Unidos y tuve que cambiar el look", explica.

El 4 de mayo de 2012, Alfonso Vera apareció por primera vez en público disfrazado del Capitán AMLO para entregar a López Obrador unas "sugerencias" para su participación en el debate presidencial y desde entonces no ha parado...

"En la página de internet de él me entero de la agenda y lo sigo a dónde puedo, y por acá cerca: Oaxaca, Puebla, Estado de México y por supuesto Veracruz y Ciudad de México, porque por el norte a fuerza es en avión y si me voy en camión cuando llego ya terminó el evento, ya se fue".

Dice que es contador independiente, lo que le permite viajar cuando quiera y su presupuesto se lo permita, aunque "no es barato seguirlo".

Originario de Orizaba, Veracruz, pero ya radicado en la CdMx, calcula gastar a diario 300 pesos entre pasajes y comidas, procura regresar el mismo día para no pagar hotel.

Para esta última gira por Veracruz se quedó en casas de familiares en Orizaba, y se trasladó en el coche de un amigo, aunque el vehículo se descompuso y por eso tuvo que pedir aventón con todo y la maleta donde guarda su traje cuando se cansa.

"¿Te imaginas estar todo el tiempo así? Aunque ya me acostumbré, el traje es parte de mí", dice orgulloso.

-¿Qué dice tu familia de que sigas a López Obrador?

-No están muy de acuerdo, me dicen que pierdo mucho el tiempo, que me dedique a algo que me deje provecho, dinero, pero para mí es un gusto, como el fútbol, la gente se apasiona mucho, va a los estadios, anda de aquí para allá.

"El licenciado me identifica, me saluda nada más, pone su mano en mi cabeza", dice sonriente antes de bajar del coche y buscar estar en primera fila, como le gusta estar, a unos cuantos metros del tabasqueño.

Y aunque López Obrador ha dicho muchas cosas a lo largo de la precampaña, lo cierto es que no está solo en su búsqueda por la Presidencia.









OVM