AMLO: la Constitución ha sido ajustada por malhechores

El precandidato a la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, buscará que la Constitución "vuelva a sus orígenes" y sea como la de 1917... de obtener el triunfo en las urnas.

Ante simpatizantes del municipio de Xiutetelco, Puebla, López Obrador dijo que la Carta Magna "ha sido ajustada a los intereses de la banda de malhechores que se ha dedicado a saquear a nuestro país".

"Desde luego que nosotros vamos a buscar que la Constitución vuelva a sus orígenes y no me importa que digan que es el regreso al pasado, que somos anacrónicos, que eso ya no es modernidad, no me creo yo esos cuentos.

"Tenemos que regresar al origen de la Constitución del (19)17, si no en la letra sí en el espíritu, es decir, en su esencia tiene que haber justicia, tiene que haber democracia y tiene que haber libertades y soberanía, y eso es lo que resume la Constitución del (19)17", subrayó en el marco de la conmemoración del 101 aniversario de su promulgación.

En su cuarto día de gira por Puebla, el dos veces candidato a la Presidencia rechazó que de ganar los comicios de julio entrante envíe una iniciativa de ley para modificar la actual, con lo que matizó su planteamiento de hace tres años.

"Es que está tan mal el país que no es tampoco un problema legal el de México, las leyes no permiten que nadie robe, no dice ninguna ley que está permitido robar y roban, aquí el problema es de otro tipo, no es un asunto nada más legal, es un asunto político porque impera la corrupción y porque el gobierno está secuestrado por una mafia de poder", aseveró.

López Obrador destacó en particular el artículo 3 de la Constitución, "que garantizaba la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares, ese artículo se ha reformado varias veces.

"Una de las reformas más nefastas a ese artículo la hizo (Ernesto) Zedillo cuando el inefable de (Carlos) Salinas, y le quitaron al artículo 3 lo de la gratuidad para el nivel medio superior y nivel superior. Ese artículo ha sido modificado y se ha afectado la educación pública que tiene que ser gratuita", recalcó.









