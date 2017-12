Meade no levanta, Osorio Chong es mejor: AMLO

Tabasco

El precandidato de la coalición "Juntos haremos historia" para la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que era mejor precandidato el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pues José Antonio Meade "no levanta" y sugirió al PRI sustituirlo porque "no les conviene".

Aunque advirtió que si el PRI tiene pensado impulsar a Aurelio Nuño, coordinador de la campaña presidencial, para un posible relevo, se volverá a equivocar.

"No estoy para dar consejos pero lo que tienen que hacer es antes de que se cumpla el plazo de renuncia, si van a sustituir a Meade, que piensen en otro, que no sea Nuño, que no dejen de pensar en Chong, estaba mejor Chong nada más que no me hicieron caso".

Por lo que insistió que Aurelio Nuño se ha sumado a la guerra en su contra, por el temor de que el ex líder nacional de Morena sigue arriba en las encuestas.

"Yo lo que puedo comentar es que están muy nerviosos los fresas porque no levantan ni Nuño ni Meade, aunque ahí tengan a Nuño de relevo".





EB