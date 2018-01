AMLO prevé más adhesiones de militantes de otros partidos

Veracruz

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia", adelantó que "vienen otros" militantes y dirigentes del PAN y de otros partidos políticos para integrarse a su movimiento.

En el municipio de Soteapan, Veracruz, el tabasqueño consideró "normal" que hayan críticas por las recientes adhesiones a su candidatura, aunque subrayó que "estamos actuando de buena fe, porque necesitamos la unidad para enfrentar a la mafia del poder.

"Eso es parte de la democracia, el que haya críticas, no debemos extrañarnos (...) y para que no se extrañen nuestros adversarios y se vayan preparando psicológicamente, vienen otros", enfatizó luego de encabezar una asamblea informativa.

Al trascender nombres como el ex presidente nacional del PAN, Manuel Espino, solo sonrió y pidió esperar, además de que ofreció dar a conocer de manera pronta "otro dato" sobre la senadora Gabriel Cuevas.

El aspirante único a la candidatura presidencial de Morena, PT y PES afirmó que se reserva el derecho de admisión "si se trata de Salinas (de Gortari), Fox, de Calderón, ahí sí hay que sopesarlo".

>>> 'Cuau' ya es precandidato

Por la tarde, ante simpatizantes de los municipios de Ixhuatlán del Sureste y Moloacán, López Obrador destacó que el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, se uniera también a su proyecto, rumbo a los comicios de julio entrante.

En ambas asambleas informativas, el tabasqueño imitó el festejo que hiciera Blanco en su etapa como futbolista.

En entrevista previa en Soteapan, Andrés Manuel López Obrador volvió a referirse a la precandidatura a la gubernatura de Morelos por la coalición "Juntos Haremos Historia" de Blanco.

"Ya Cuauhtémoc es precandidato, no se puede hablar de la formalidad, no sé... candidato no se puede decir, eso sí, pero no sé si exactamente se puede llamar precandidato, si me equivoco, ojalá y los del INE me lo pasen, no me vayan a acusar de actos anticipados de campaña".





