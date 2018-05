Voy a ganar porque el pueblo de México ya despertó: AMLO

Hidalgo

Andrés Manuel López Obrador aseguró que ganará los comicios de julio entrante y llegará a la Presidencia porque "el pueblo de México ya despertó".

Al iniciar una gira por la Huasteca de Hidalgo y San Luis Potosí, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia dijo que en las preferencias electorales tiene más de 20 puntos porcentuales de ventaja sobre el segundo lugar en la contienda presidencial.

"Hablo con la seguridad de que vamos a ganar porque ya despertó el pueblo de México, ya se echó a andar la gente y nadie va a detener la transformación de México. Lo quiera o no lo quiera, la mafia va pa'fuera", exclamó durante un mitin en Huejutla.

No obstante, López Obrador pidió a sus simpatizantes convencer a más ciudadanos para que apoyen su candidatura.

"En estos días que faltan, 47 días para la elección histórica del 1 de julio, todos nos despleguemos y hagamos labor de convencimiento, porque es una mafia del poder y no quieren dejar de robar, no tienen llenadera, y no quieren perder el privilegio de mandar", subrayó.

El abanderado presidencial de Morena, PT y PES también ofreció reabrir la escuela normal rural 'Luis Villarreal', en la comunidad El Mexe, cerrada hace 10 años.

"Vamos a fortalecer la educación pública, no se va a cerrar las escuelas normales, al contrario, hacemos el compromiso de que vamos a abrir El Mexe", prometió.









