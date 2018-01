AMLO está dispuesto a perdonar a Salinas y a Peña

Ciudad de México

El precandidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia', Andrés Manuel López Obrador, dijo que estaría dispuesto a perdonar a Carlos Salinas de Gortari y al presidente Enrique Peña Nieto.

En una entrevista con el periódico 'Tabasco Hoy', el precandidato de Morena dijo sobre 'El Inombrable y el 'Jefe de la Mafia del Poder':



"No es mi fuerte la venganza", así respondió Andrés Manuel López Obrador a la pregunta de si estaría dispuesto a perdonar tanto al ex presidente Salinas como al actual mandatario.

"No odio, no podría vivir con odios, soy muy feliz. Yo no odio a nadie y vamos a poder entendernos con todos, con las nuevas reglas", dijo el tabasqueño.

López Obrador también respondió sobre su rechazo a recibir protección durante las giras de precampaña que realiza por todo el país:

"Tengo mi conciencia muy tranquila, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer, no traigo protección y voy a seguir actuando de esa misma manera, y no va a pasar nada, se va a lograr la transformación del país".

Y finalizó diciendo que "por primera vez en la historia va haber un presidente 'choco', un presidente de Tabasco", dijo.





AJE