AMLO: “si va el NAIM en Texcoco, será con la IP”

México

Andrés Manuel López Obrador aseguró que es una opción real concesionar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), pues los empresarios “tienen con qué”.

Durante una gira por el Estado de México, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia afirmó que la ley lo permite y de ganar los comicios, estará dispuesto a lanzar una licitación para el efecto.

“Si es negocio, como ellos sostienen, nos ponemos de acuerdo, se hacen licitaciones y se concesiona (...) ellos tienen con qué. Los que ganaron los contratos tienen bastante dinero, no son pequeños o medianos, son muy grandes empresarios, son inversionistas de altos vuelos.

“Desde ahora les digo, nosotros estamos dispuestos a lanzar una convocatoria, una licitación y concesionarlo para que la inversión sea solo privada y que no sea pública, porque no tenemos tanto dinero”, expresó luego de un mitin en Tenancingo.

El tabasqueño insistió en que si se ponen de acuerdo y se concreta esta concesión, desistirá de su proyecto de construir dos pistas en la base militar de Santa Lucía.

“Nada más que ellos le midan, porque es hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco, el piso firme está a 50 metros de profundidad, están metiendo pilotes y se les desaparecen, tengo toda la información, vayan de visita, vean cómo se hunde, fue un error garrafal el querer hacer ahí el aeropuerto”, comentó.

López Obrador rechazó tener un problema personal con alguno de los empresarios por el tema del NAIM, pues recalcó que solo se trata de “sentido común”.

“Es un asunto que tiene que ver con el interés público, yo no soy irresponsable para decir: no me voy a pelear, no voy a decir nada, me voy a quedar callado, porque si no me van a echar montón, me van a sacar desplegados, van a asustar a la gente y a lo mejor no voy a ganar”, abundó.

El tabasqueño reveló que tras el pleito con un grupo de la IP, le llegaron cartas de empresarios, sobre todo de pequeñas y medianas compañías para darle su respaldo.

“BUENOS SENTIMIENTOS”

Sobre la detención de Alfonso Miranda Gallegos, candidato de Morena y PT a la alcaldía de Amacuzac, Morelos —acusado de brindar protección al grupo criminal de Los Rojos—, dijo que “si cometió un delito, que se castigue; nosotros no vamos a proteger a nadie que haya cometido un delito”.

Por la mañana, en el foro Diálogo por la Paz y la Justicia, se pronunció por que las instancias del gobierno en materia de derechos humanos sean encabezadas por “gente con buenos sentimientos”.

En particular se refirió al cura Alejandro Solalinde y al poeta Javier Sicilia, ambos asistentes al encuentro en el museo Memoria y Tolerancia.