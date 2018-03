AMLO: “el NAIM es corrupción; no seré cómplice”

México

Andrés Manuel López Obrador alista amparos para evitar que el gobierno federal continúe entregando contratos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), y enfatizó que prefiere la incertidumbre en el sector empresarial a ser cómplice de la corrupción.

“Se va a presentar un amparo para que se detenga ya la entrega de contratos, porque los están otorgando para comprometer al gobierno próximo y amarrarnos las manos, que no tengamos recursos y que estemos nada más pagando por las pillerías que se están contratando actualmente.

“Incertidumbre... Sí, es lo que dicen, ¿pero entonces qué? Para que no haya incertidumbre, ¿voy a convertirme en cómplice de la corrupción? No, prefiero que haya incertidumbre, no quiero la corrupción y no voy a ser cómplice de la corrupción”, subrayó luego de reunirse con integrantes del Consejo de la Comunicación.

Respecto a los amparos, el tabasqueño detalló que tanto la ex ministra de la Corte Olga Sánchez Cordero, como el ex subsecretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriú comenzaron el análisis para determinar si presentan el recurso ante una autoridad administrativa o judicial.

“No puedo ser tolerante con la corrupción, y considero que la construcción del nuevo aeropuerto es corrupción y los que defienden que se construya en el lago de Texcoco están metidos en el negocio de la corrupción, entonces claro que tienen todo el derecho de defender su negocio, por eso declaran que quieren que yo acepte contratos leoninos y manchados de corrupción”, acusó.

El aspirante presidencial incluso aseguró que ayer se quería firmar otro contrato en el que se detalla que la construcción del nuevo aeropuerto concluiría en 2025.

“¿Cómo a tres meses de la elección están entregando contratos de miles de millones de pesos para obras a futuro? Porque no es pagar lo que ya hicieron, es comprometer presupuesto a futuro, están dando contratos para comprometer participaciones federales a 20 años, contratos de mantenimiento de carreteras, muy turbio todo, muy sucio. Todo el sexenio nuestro va a ser para estar pagando deudas, es como un Fobaproa, yo no voy a aceptar eso, no soy títere de nadie”, subrayó.

El abanderado de Morena, PT y PES anticipó que, si se concluye la obra del nuevo, además del actual aeropuerto también se cerrará la base militar de Santa Lucía.

“Hasta los militares de la Fuerza Aérea están en contra, no lo pueden decir abiertamente, pero, tengo información y me han hecho llegar opiniones, no quieren que se cierre la base.

“¿Saben dónde bajó Peña o dónde aterrizó el avión cuando el temblor del 19 septiembre? En Santa Lucía, porque ahorita están diciendo que no puede bajar un avión ahí con esas características; bueno, ahí bajó, no pudo bajar en el aeropuerto actual, y entonces cómo cerrar ese aeropuerto”, cuestionó.

De acuerdo con el proyecto de Mitre, instituto científico que certifica los espacios aéreos de los aeropuertos más importantes del mundo, se tiene contemplado trasladar a Querétaro los aviones para las prácticas, mientras que las instalaciones militares se mantendrían en Santa Lucía y la pista 6 del NAICM se destinará a las actividades del Ejército.

Respecto al llamado del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, de respetar los contratos ya firmados para esta obra, López Obrador advirtió que no se dejará chantajear y opinó que el líder de ese sector “a lo mejor tiene negocios en este asunto”.

CLAVES

REUNIÓN CON AL GORE

El candidato presidencial de Juntos Haremos Historia se reunió esta noche con Al Gore, presidente y fundador de The Climate Reality Project.

“Muy bueno el encuentro con Al Gore. Hicimos el compromiso de trabajar juntos para promover el desarrollo de energías renovables”, tuiteó.

En el encuentro, Andrés Manuel López Obrador estuvo acompañado por Marcelo Ebrard, su coordinador regional de la coalición.