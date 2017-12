Elecciones de 2018 definirán destino de la nación: AMLO

Yucatán

Las elecciones de 2018 serán históricas porque se va a definir el destino de la nación: si se quiere un cambio verdadero o más de lo mismo, aseguró Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia".

Ante simpatizantes de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social en el municipio de Umán en Yucatán, el político tabasqueño también enfatizó que "estamos haciendo todo lo que está de nuestra parte, yo me estoy aplicando a fondo".

"No va a venir la pregunta en la boleta, pero al ir a tachar, los mexicanos vamos a decidir si queremos un cambio verdadero o más de lo mismo, va a ser como una consulta esta elección, un plebiscito, es cambio sí o cambio no, lo demás no me interesa", aseguró.

"No hay para dónde hacerse, es: 'queremos que se mantenga el régimen corrupto o votamos para que haya una transformación', así están las cosas, por eso hablo de elecciones históricas", subrayó.

En su último mitin del año, López Obrador destacó que en seis meses también se decidirá su futuro político y personal.

"Ya lo dije: me dejaron mis padres una Quinta en Palenque, Chiapas, y ya he dicho, sólo tengo dos caminos, en seis meses se va también a decidir, o a Palacio Nacional o a Palenque, Chiapas", explicó.













OVM