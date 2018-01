Ninguna encuesta nos pone abajo: AMLO

Ciudad de México

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que en todas de las encuestas rumbo a la jornada electoral del próximo 1 de julio está arriba.

Luego de la presentación del Plan Nacional para la Procuración de Justicia, Combate a la Corrupción y Democracia, López Obrador aseguró que aunque todas las encuestas "cucharean", ninguna se atreve a ponerlo a bajo.

"Estamos arriba, nos ha ido muy bien, están disputándose el segundo lugar Meade y Anaya, no es para presumir pero estamos más de 15 puntos arriba en nuestras encuestas. Estamos muy bien y de buenas.

"Y estamos en todas, yo no he visto una, no se atreven si quiera a cucharear al grado de ponernos abajo. En todas cucharean, utilizan cuchara chica, cuchara grande, hasta cucharones, pero en todas estamos arriba", enfatizó.

El dos veces candidato a la Presidencia dijo que a diferencia de otras elecciones presidenciales ahora se están haciendo encuestas por internet, diferentes a las "tradicionales" realizadas por empresas y medios de comunicación, que son personales o vía telefónica.

Respecto a que la misma empresa que trabaja para el CEN del PAN sea la que publique sondeos en medios de comunicación, López Obrador consideró que son "métodos y cada empresa tiene sus formas de medir, pero yo soy como ustedes: mirones profesionales".













