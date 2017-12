Morena reforzará vigilancia de urnas en Edomex, Veracruz y Quintana Roo

Quintana Roo

El precandidato presidencial de la coalición "Juntos haremos historia", Andrés Manuel López Obrador, dijo que reforzarán la estrategia para evitar la compra del voto en Estado de México, Veracruz y Quintana Roo, por ser "los lugares en los que más se lucra con el hambre del pueblo".

TE RECOMENDAMOS: AMLO propone crear tren rápido de Cancún a Palenque

De gira por Quintana Roo y Yucatán, López Obrador aseguró que cuentan con representantes honestos para evitar el robo de urnas en los estados que históricamente han vivido fraudes electorales.

"Registramos el cien por ciento de nuestros representantes y a la hora no es que falten, es que los compran, entonces estamos ahora haciendo una selección de personas honestas que no se vendan, es que les pueden ofrecer a los que participan en la mesa hasta 200 mil pesos en esos lugares, compran a los representantes de los partidos y compran a los representantes del INE, es decir compran la mesa completa en algunos lugares, entonces nosotros vamos ahora a tener una selección muy especial", aseguró.

López Obrador dijo que las manchas por crrupción no se quitan ni con toda el agua de los océanos.

"Siempre están tentando a dirigentes y sí, pedirles que no se corrompan, que el que se echa perder, el que se corrompe no sólo se mancha a él mismo si no también mancha a sus familiares, a sus hijos. Y la mancha de un fraude? la mancha por corrupción no se quita ni con toda el agua de los océanos".









OVM