Solo es moda meter a la cárcel a ex gobernadores: AMLO

Morelos

El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, calificó de moda que ex gobernadores sean detenidos y encarcelados, pues “el régimen de corrupción” sigue.

“Ahora está de moda, solo eso, de moda, meter a la cárcel a ex gobernadores (...) no dejan de ser chivos expiatorios”, aseveró en el municipio de Yecapixtla, luego de encabezar una asamblea informativa con simpatizantes de Morena, Partido del Trabajo y de Encuentro Social.

En su segundo día de gira por Morelos, el tabasqueño también criticó que en las campañas electorales se prometa meter a la cárcel a altos funcionarios públicos, “peces gordos”, pero, dijo que él no necesita actuar de esa manera.

“Para simular, para engañar, para tratar de buscar adeptos o que la gente siga creyendo en ellos, de repente, periódicamente, encarcelan a uno, a dos, a tres, cuatro, pero sigue el régimen de corrupción”, señaló.

Acusó que el régimen actual se caracteriza por la corrupción, y, dijo, el sistema político mexicano está corrompido por completo, desde arriba hasta abajo.

“Acabo de hablar ahora de cómo encubrieron a Lozoya, por qué en ese caso no hay justicia si está demostrado que recibió sobornos de Odebrecht”, abundó.

De ganar los comicios de julio próximo, el aspirante único a la candidatura presidencial de Morena, PT y PES dijo que combatirá la corrupción y no habrá impunidad, eso incluye que el que comete un delito va a ser castigado.

“Se va a investigar en todos los casos sin venganza, no es mi fuerte la venganza, es justicia, no vamos nosotros a perseguir a nadie por razones políticas, no va a haber una política demagógica”, explicó.

El tabasqueño continuó su último día de gira por municipios de Morelos en Ayala y Punta de Ixtla, donde reiteró la problemática de la corrupción en el país.

Este sábado, López Obrador iniciará una gira de siete días por diversos municipios de Veracruz, donde estará acompañado por los diputados Rocío Nahle y Cuitláhuac García, éste último aspirante a la gubernatura del estado por segunda ocasión.

VJCM