Verificado2018: AMLO sí militaba en el PRI durante elecciones del 88

Ciudad de México

En el primer debate presidencial, el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, señaló que su oponente Andrés Manuel López Obrador militaba en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuando tuvo lugar la elección del 6 de julio de 1988, en la que Carlos Salinas de Gortari resultó electo en medio de fuertes acusaciones de fraude electoral en contra del candidato de la oposición, Cuauhtémoc Cárdenas.

"Después de la matanza de estudiantes de 1968 y después de la matanza del jueves de Corpus del 71, ¿a qué partido decidiste afiliarte? Al PRI, porque ahí estaba el poder. Fuiste presidente del PRI en el estado de Tabasco. Carlos Salinas de Gortari es el jefe de la mafia del poder, pero ¿en qué partido militabas tú cuando fue candidato a Presidente de la República, en el 88? En el PRI", dijo Anaya al candidato de Juntos Haremos Historia.

Tras el debate, en redes sociales se generó una discusión sobre la acusación de Anaya. La coordinadora de campaña de López Obrador, Tatiana Clouthier, precisó en un tuit: "En el debate, Anaya dijo que, en 1988, Andrés Manuel pertenecía al PRI y apoyó a Salinas. Es otra mentira. En 1988, Andrés Manuel López Obrador fue candidato de oposición por el frente democrático nacional a la gubernatura de Tabasco... OTRA MENTIRA MAS".

Al mensaje de Clouthier respondió el exdiputado perredista y actual candidato Fernando Belauzarán: "Les demuestro a los seguidores de @lopezobrador_ que éste renunció al PRI y se sumó al Frente Democrático Nacional después de la elección del 6 de julio de 1988. Cuando el fraude él era todavía priista. Mi fuente es Cuauhtémoc Cárdenas. Pero ni así lo aceptan. ¡Pinche fanatismo!".

En realidad, Tatiana Clouthier dio un dato incorrecto. La renuncia de López Obrador es posterior a la elección presidencial. Sí pertenecía al PRI.



El equipo de Verificado 2018 corroboró que el dato expresado por Anaya es correcto: López Obrador militaba en el PRI. Y renunció a ese partido hasta después de la elección presidencial de 1988.

El gobernador Graco Ramírez, quien invitó a López Obrador a sumarse al Frente Democrático Nacional, narra a Verificado 2018 que "en la elección presidencial de 1988, Andrés Manuel López Obrador estaba en el PRI. No tuvo una participación activa en la campaña de Carlos Salinas de Gortari, pero sí militaba. Vivía en el DF y era funcionario del Instituto Nacional del Consumidor".

El gobernador de Morelos dice que invitó a López Obrador a romper con el PRI después de la elección presidencial de 1988. "Un mes después de la elección. Nos vimos en un restaurante que se llamaba Bentley, que estaba en la calle Barranca del Muerto. Después tuvo una reunión con Cuauhtémoc Cárdenas. Ellos no se conocían. Ese fue su primer encuentro. Un mes después fue postulado por el Frente Cardenista y empezó su militancia en lo que después sería el PRD".

En eso coincide el excandidato Cuauhtémoc Cárdenas, quien en su libro Sobre mis pasos escribe lo siguiente: "Hacia finales de julio, no tengo clara la fecha, me reuní en la oficina de Andes con Graco Ramírez, que me había anunciado iría acompañado de Andrés Manuel López Obrador, joven dirigente del PRI en su estado". Y más adelante añade: "La impresión que tuve de aquellos dos primeros y breves encuentros fue la de un joven despierto, conocedor de su estado, quien a pesar de que aún militaba en el partido oficial, reflejaba una visión progresista y coincidente con nuestra lucha".

López Obrador asegura en su página web que se unió a la Corriente Democrática —una fracción del PRI nacida antes de la elección presidencial de 1988 y que era liderada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo—, pero no precisa la fecha de su adhesión.

Cárdenas en su libro no ofrece ningún dato que avale que López Obrador, en efecto, haya apoyado a la Corriente Democrática antes de la elección presidencial. Y Graco Ramírez niega que sea cierto.

La semblanza de López Obrador no dice nada de la campaña presidencial, cuando tanto Salinas como Cárdenas fueron candidatos, y salta a agosto de ese año, cuando es postulado candidato a gobernador de Tabasco, por el FDN.

No menciona tampoco que el tabasqueño no renunció al PRI cuando Cárdenas y Muñoz Ledo salieron de ese partido para fundar el FDN.

En realidad, su semblanza no hace ninguna otra referencia a la campaña presidencial.

Por el otro lado, el libro del periodista Jaime Avilés AMLO: Vida privada de un hombre público señala: "El 6 de julio él (López Obrador) y Rocío (su primera esposa) votan por el Frente Democrático Nacional (FDN)... Una semana después, Cuauhtémoc Cárdenas habla con Andrés Manuel y lo invita a ser candidato del FDN al gobierno de Tabasco".

Avilés relata que López Obrador "se fue de espaldas" con la propuesta, pues implicaba "otra ruptura, una nueva decisión".





