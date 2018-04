Aunque no lo vean bien, AMLO aprueba a moderadores

Chihuahua

Andrés Manuel López Obrador 'palomeó' a los periodistas León Krauze y Yuriria Sierra como moderadores del segundo debate, a pesar de que, dijo, no lo ven "con buenos ojos".

El candidato a la Presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia advirtió que si "muestran el cobre", no les va a ir bien.

"No hay ningún problema, los dos nos han cuestionado mucho, no nos ven con buenos ojos pero no hay ningún problema, ¡ninguno! porque ya no son los tiempos de antes, si ellos muestran el cobre ni les va a ir bien y no conmigo, con los ciudadanos", dijo al término de un mitin en Parral.

López Obrador se dijo acostumbrado a que le 'echen montón', como sucedió en el primer debate en el que insistió en haber salido vencedor.

El aspirante a la Presidencia desestimó el llamado del consejero electoral Ciro Murayama para que los candidatos eviten los calificativos o inciten a la violencia:

"Ciro Murayama firmó un documento a favor del fraude del 2006, ya se pueden imaginar la autoridad moral que tiene", aseguró.

López Obrador pidió al Instituto Nacional Electoral que indague quién es el responsable del documental en el que lo incluyen en una supuesta serie llamada "Populismo en América Latina" que en los últimos días se anuncia en camiones de transporte público de la Ciudad de México y que no se sabe hasta ahora quién la transmitirá.



"No se puede difundir en un medio una campaña de odio para polarizar a la población, eso es inmoral completamente, entonces ¿Por qué esta campaña negra, sucia y de calumnias? ¿Por qué no dan la cara? Por ejemplo, ¿Quién paga el documental? ¿Quién lo hace? ¿Quién es el que lo está ofreciendo? ¿Quién mandó pintar los autobuses? ¿Por qué de manera clandestina? ¿Por qué de manera oculta?

"Todo esto lo debería de investigar el INE. Se lo he pedido desde hace tiempo, esta investigación sobre este documental, que investigara el INE la hice pública desde que dimos a conocer un documental sobre mi vida que se llama 'Este soy', desde diciembre y no han hecho nada".

López Obrador aseguró que no le preocupa la guerra sucia porque los ciudadanos ya definieron el sentido de su voto.









OVM