Candidatura de Vallejo, sin posibilidades: AMLO

Ciudad de México

No creo que se dé una postulación del ex gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, por Morena para la alcaldía de Morelia, aseguró Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia".

En su tercer día de gira por Veracruz, López Obrador enfatizó que cuando hay antecedentes de corrupción en aspirantes a ocupar algún cargo, "no debe de permitirse que participen porque Morena es un referente moral, y tiene que cuidar mucho su imagen".

Sin embargo, el aspirante único a la candidatura presidencial de Morena y los partidos del Trabajo y Encuentro Social aseveró que al cuestionado sobre el tema fue la "primera vez que sé de eso", pero pidió "no satanizar a nadie".

"Se puede escuchar a todos, y ser respetuosos, no satanizar a nadie, pero sí cuidar que no se afecte la imagen de Morena", aseveró tras encabezar una asamblea informativa en el municipio de Actopan.

López Obrador explicó que las candidaturas en Morena las resuelven los comités estatales y el nacional, y si no hay consenso se realiza encuestas.

"No hay en ningún caso en donde sea decisión de los dirigentes de Morena, siempre es encuesta, todo es encuesta", afirmó.

"Puede ser que lo esté viendo Yeidckol (Polevnsky, presidenta nacional de Morena), pero yo no sé. "Yo no sabía de eso y creo que los dirigentes son los que resuelven y no creo yo que se dé".

Respecto a la reunión que sostuvieron el hijo del ex gobernador, Rodrigo Vallejo Mora, y Servando Gómez Martínez, La Tuta, líder máximo de Los Caballeros Templarios, López Obrador reprobó el hecho.

"Se dio a conocer hace tiempo y hubo una investigación por eso, y se debe de castigar a los responsables, se tiene que aplicar la ley", finalizó.





