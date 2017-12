AMLO prevé que Corte respalde la ley de seguridad

Hidalgo

El precandidato presidencial previó que la Ley de Seguridad Interior sea declarada constitucional por la Corte, luego de que este jueves fue promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto.

“Peña le está pasando el asunto a la Suprema Corte, yo creo que al final se van a poner de acuerdo entre ellos. La Suprema Corte no ha estado a la altura de las circunstancias”, consideró.

Luego de una plática informativa con simpatizantes de Morena y del Partido del Trabajo en Zimapán, Hidalgo, el tabasqueño también destacó que apoya a las organizaciones que se manifestaban en contra de esta reforma constitucional, la cual, dijo, ni siquiera debió ser aprobada por el Congreso.

“Pero insisto en que no hay nada que temer porque vamos a ganar elección presidencial (...) (Ley) No me preocupa tanto, eso también lo tengo que decir, porque la elección del año próximo va a ser una consulta, va a ser un plebiscito y las leyes no son el problema en este país.

“No debieron aprobarla, pero si ya decidieron tomar la decisión de imponer esa ley, y va a ratificarla el Poder Judicial, de todas maneras nosotros no vamos a reprimir al pueblo”, afirmó.

Posteriormente, en los municipios de Huichapan y Tepeji del Río, también se refirió al tema y consideró que las leyes en el país no están mal, sino las autoridades encargadas de hacerlas cumplir.

“No hay ninguna ley que diga que está permitido robar o que se permita violar derechos humanos, el problema es que los responsables de aplicar la ley no respetan lo que establecen las mismas leyes”, abundó.





