AMLO: no me preocupa la guerra sucia, no podrán con nosotros

Nayarit

El candidato presidencial de la coalición 'Juntos Haremos Historia', Andrés Manuel López Obrador, aseguró que sus adversarios están "muy desesperados" y que a pesar de la guerra sucia en su contra "no van a poder con nosotros".

En las últimas horas, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, arremetieron contra el tabasqueño, pues el priista pidió frenarlo, mientras que el independiente dijo que iría por él.

"¡Uy, uy, uy! Qué miedo, miren cómo estoy temblando... qué miedo!", expresó sobre la declaración del independiente.



"Esa gente está muy desesperada porque se va a acabar con la robadera en el gobierno, vamos a acabar con el bandidaje oficial y están muy nerviosos, pero no van a poder con nosotros", enfatizó luego de un mitin en Santiago Ixcuintla, Nayarit.

El tres veces candidato presidencial afirmó que el gobierno lleva 40 años investigándolo y que hasta el momento ha salido "limpio", por lo que descartó estar preocupado por la guerra sucia en contra.

"A mí me pueden llamar Peje pero no soy lagarto. Llevo ya muchos años luchando y me han investigado al derecho y al revés, soy el principal cliente de la oficina de espionaje de Gobernación", abundó.

El tabasqueño ironizó sobre la información con que cuenta el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la cual consideró un documento histórico, y reveló que en ese órgano de inteligencia "hay gente que simpatiza con nosotros".

"Ahora que voy a triunfar, una de las primeras cosas que voy a hacer, ahora sí que por curiosidad social, académica y como investigador que soy, ir a ver mi expediente ahí en el Cisen y le voy a sacar una copia porque es un documento histórico, llegan como 40 años investigándome.

"Tenemos a un garganta profunda, me mandó un tomo de mil cuartillas de investigación, ahí lo tengo y ese documento es muy parecido a todo esto que están usando para la guerra sucia, como un documento base de consulta, y a partir de ahí están haciendo videos y folletos y están haciendo toda la campaña negra pero no les funciona nada, se está aplicando aquello de que cuando se lucha por la justicia, con honestidad, sale uno limpio, por eso no me preocupa ", aseveró.





VJCM