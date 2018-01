AMLO dará curul a Cuevas que el PAN le negó

Veracruz

La coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, PT y PES -que postula a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia-, le dará a Gabriela Cuevas la diputación federal que PAN le negó.

En su último día de gira por Veracruz, el tabasqueño dijo que todavía no sabe si se postulará por la vía plurinominal, aunque justificó que en este caso de reciente inclusión a su movimiento, "se requiere" entregar una candidatura para que la hoy senadora continúe como presidenta de la Unión Interparlamentaria.

"Necesitamos que ella siga siendo legisladora para que continúe siendo la presidenta del parlamento mundial (...) muchos conocían ese dato.

"Entonces sí nos interesa que ella sea parlamentaria, porque nos importa mucho que la representación de México se mantenga en el concierto de las naciones, que México tenga su sitio, es parte de lo que vamos a procurar, que se recupere el prestigio de política exterior de nuestro país, que se ha perdido", afirmó.

Luego de encabezar una asamblea informativa en el municipio de Soteapan, el precandidato presidencial afirmó que no odia a nadie, en referencia a las críticas que por años hizo Cuevas en su contra.

"Yo no odio, por eso soy feliz, yo lo que quiero es que se consiga un cambio verdadero en el país y que todos los mexicanos seamos felices, yo lucho por eso, no es mi fuerte la venganza, si fuese con odios yo ya no hubiese resistido porque me ofenden mucho, un día sí y el otro también, pero no me afecta, tengo principios, ideales y un escudo protector que es mi honestidad", exclamó.





