AMLO elogia “sensatez” de las fuerzas armadas

La Paz, BCS

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, celebró la “institucionalidad” de las fuerzas armadas respecto a un posible cambio de régimen en los comicios de julio entrante.

El pasado 15 de febrero, el titular de la Semar, Vidal Soberón, enfatizó el compromiso de la Marina y del Ejército con la sociedad, “independientemente” de quién gane la elección presidencial.

“Yo celebro que los altos mandos del Ejército y de la Marina estén actuando de manera institucional, que no intervengan, que no se involucren en lo que corresponde a todos los ciudadanos. Ellos como marinos, como soldados, tienen el derecho a votar y que no haya injerencia.

“Me gustó mucho lo que dijo el almirante, porque fue una declaración muy responsable, sensata, que significa que tanto la Secretaría de Marina como la de la Defensa van a seguir actuando como lo han hecho siempre, con institucionalidad respecto a la decisión del pueblo de México”, subrayó.

Luego de reunirse con militantes de Morena de Baja California Sur, el tabasqueño aseguró que “muchos soldados, muchos marinos, están apoyando nuestro movimiento.

“Eso lo saben los comandantes, y en este caso el almirante de la Secretaría de Marina (...) Tengo esa información porque llego, recorro todo el país, soy andariego y encuentro en mis giras a marinos y soldados en los retenes. Me tratan muy bien y me dan su apoyo”, destacó.

INVERSIONISTAS, SIN PROBLEMA

A unos días de que participe en la Convención Bancaria en Acapulco, Guerrero, López Obrador también garantizó estabilidad económica en el país en caso de ganar la Presidencia de la República el próximo 1 de julio.

El abanderado de Morena, PT y PES remitió a su gobierno en Ciudad de México entre 2000 y 2005, cuando, dijo, llegó mucha inversión extranjera y nunca tuvieron ningún problema los inversionistas.

“Es uno de los momentos estelares en la economía de la ciudad por la inversión que llegó del extranjero, había plena confianza como la hay ahora.

“La deuda de Ciudad de México cuando fui jefe de Gobierno se redujo, nos calificó esa deuda como segura una institución financiera internacional, le correspondió la triple aceptación, lo más seguro que hay en cuanto a la situación financiera”, aseveró.

En La Paz, López Obrador aseveró que no habría ningún problema porque “se van a manejar con responsabilidad las finanzas.

“No se va a gastar más de lo que se ingrese, no vamos a endeudar al país, no van a aumentar los impuestos, y me pueden decir: ‘entonces, ¿cómo le va hacer?’ Vamos a acabar con la corrupción y eso nos van a dejar muchos fondos para el desarrollo, porque es mucho lo que se roban”, explicó.

El tres veces candidato presidencial también se refirió a las declaraciones de los dirigentes de la Concanaco, quienes rechazaron sus propuestas en materia económica, e incluso afirmaron que son “tan difíciles de cumplir como el cielo en la tierra” y “solo le faltó (a López Obrador) ofrecer 20 mujeres por hombre”.

“Ojalá no utilicen esas expresiones porque no corresponde a lo que debe de ser un diálogo con urbanidad, pero están en su derecho de expresar lo que consideren, soy respetuoso de las libertades, del derecho a disentir.

CLAVES

ESTAREMOS EN "SHOCK"

Analistas de Citibanamex estimaron que una eventual victoria de López Obrador provocaría un shock económico inicial, menor disciplina y disminución en el paso de las reformas.

En cambio, señala el documento “Perspectiva Política y Electoral 2018”, si ganara Meade dará continuidad al actual modelo económico, con disciplina y el respaldo a las reformas.

Además, plantea que si el morenista pierde habría desorden social.