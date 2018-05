AMLO felicita a organizadores del Padres vs Dodgers; "es el rey del deporte"

Nuevo Léon

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, felicitó a los organizadores del encuentro de beisbol entre los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles, que se realizó en Monterrey.

Al terminar un acto en la plaza principal de Guadalupe, Nuevo Léon, el candidato presidencial dijo que respeta a los empresarios y aprovechó para felicitar a quien hizo posible el partido de beisbol, deporte del que es fanático.

"Ya no puedo, tenemos dos actos más. Me hubiese gustado muchísimo, felicito a los que están promoviendo el beisbol, los que hicieron que se diera este encuentro entre Padres y Dodger en el hotel donde me quedé", dijo.

Andrés Manuel López Obrador aseguró que al encuentro tuvo mucha asistencia, ya que el beisbol es el mejor de los deportes.

"Mucha gente de otros estados, beisbolistas, vinieron para disfrutar de una espectáculo. Es que con todo respeto, todo respeto, es el rey de los deportes. Ya me voy", finalizó.

Este sábado Los Padres de San Diego vencieron 7-4 a los Dodgers de Los Ángeles y empataron la serie en Monterrey.





EB