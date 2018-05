De ganar, AMLO ofrece plan de desarrollo para cada región

San Luis Potosí

De ganar la elección presidencial del próximo 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador prometió realizar una gira por diversas regiones del país para presentarles el plan de desarrollo para el próximo sexenio.

TE RECOMENDAMOS: Voy a ganar porque el pueblo de México ya despertó: AMLO

Durante un mitin en el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia explicó que para ello regresaría este mismo año como presidente electo.

"Antes de protestar, antes de que me pongan la banda presidencial, voy a estar aquí con ustedes porque voy a traer el plan de desarrollo, porque esa es otra forma de gobernar, les voy a presentar el plan de desarrollo, lo que se va a hacer en Tamazunchale y en toda esta región en la Huasteca potosina.

"Cuánto para la actividad productiva, cuánto para infraestructura, es decir, cuánto va a ser para caminos, construcción de escuelas, centros de salud, hospital, el libramiento, tenemos que pensar cómo lo vamos a hacer para no afectar el medio ambiente", ofreció.

Incluso, el abanderado presidencial de Morena, PT y PES detalló que presentaría un programa integral por comunidad.

"Que cada comunidad sepa cuánto le va a corresponder para darle seguimiento, es decir, ir periódicamente evaluando, yo voy a seguir viniendo, no va haber divorcio entre el pueblo y gobierno, no es de que ya gané, yo voy a gobernar y no nos vamos a volver a ver, ¡no! Va a ser gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo", exclamó.

En los mítines de este lunes -como en decenas más durante la campaña-, los simpatizantes del tabasqueño en la Huasteca de Hidalgo y San Luis Potosí abarrotaron las plazas públicas que visitó el tres veces candidato presidencial.

Por lo que tanto en el centro de Huejutla, Hidalgo, como en Tamazunchale, San Luis Potosí, el tabasqueño les pidió que los propios pobladores lo cuiden, pues enfatizó que no cuenta con guaruras.

"Yo voy a seguir viviendo así como vine ahora, nada más me van a cuidar, el pueblo me va a cuidar, no es que me vayan a hacer algún mal, porque el que lucha por la justicia no tiene nada que temer, ¡no es eso! Es que a veces como hay mucha gente apachurran y me tienen que ayudar a abrir la valla, que podamos avanzar, que podamos platicar.

"¿Se puede abrazar? Sí, sin lugar a dudas nos podemos abrazar si me respetan, yo no voy a usar al Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor Presidencial va a pasar a formar parte de la Secretaría de la Defensa", abundó.





VJCM