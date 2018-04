“No soy nadie para decir a disidentes que no peleen”: AMLO

Baja California

Andrés Manuel López Obrador enfatizó que Morena es un movimiento pacífico, aunque aseguró que “no es nadie” para recomendarle a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no pelear.

Sin embargo, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia consideró que primero hay que ver quiénes participaron en el enfrentamiento del pasado sábado en Oaxaca durante un mitin de José Antonio Meade.

—En su discurso decía a sus simpatizantes que no se peleen con otros partidos. ¿Esto aplicaría también para los integrantes de la CNTE?

—Yo no soy nadie para hacer recomendaciones a las organizaciones sociales. Primero hay que ver quiénes participaron, porque yo también, así como visito todo el país, sé muy bien cómo está la estructura de cacicazgos, ya sé cómo está el mapa, la geografía de los cacicazgos; entonces, cuando se da un caso en tal lugar, ya pienso quién está ahí.

Durante una gira por Baja California, el tres veces candidato presidencial dijo desconocer si lo ocurrido en Puerto Escondido se trató de una estrategia del propio PRI para afectarlo.

“Todo lo que hacen con guerra sucia y demás se les revierte, entonces deberían cambiar de estrategia”, subrayó luego de un mitin en Rosarito.

Rechazó responderle al candidato presidencial del PRI, quien afirmó que López Obrador perdería la elección de julio entrante, pues insistió en que no caerá en ninguna provocación de sus adversarios, y en cambio les recomendó recorrer el país y visitar las plazas públicas.

“Nada más me tienen en la punta de la lengua, todo es Andrés Manuel, ya quieren que nada más yo esté contestándoles. ¡No! Yo estoy haciendo mi trabajo, informando a los ciudadanos.

“Que vayan plaza por plaza, no le hace que haya sol ahora y uno se quema, se rostiza, pero es muy importante hablar con la gente de manera directa, recoger sus sentimientos, es una recomendación que les hago”, abundó.

Por la tarde, en Tecate, AMLO previó que a partir de hoy se intensificará la guerra sucia en su contra, en vísperas del primer debate presidencial que se realizará el domingo entrante.

El abanderado presidencial de Morena, PT y PES rechazó que esa estrategia vaya a funcionar para “bajarlo”, pues, dijo, es inútil y nada más se van a seguir exhibiendo.

“Los conozco muy bien, los conozco aunque se disfracen. Esta semana, a partir de mañana van a intensificar la guerra sucia porque están apostando, como el domingo próximo viene el debate, van a empezar toda la campaña negra empezando la semana porque creen que con eso ya nos van a bajar.

“¿Cuántas cosas quisiera yo decir y tengo que estar autolimitando, si digo algo aquí en Tecate, por eso no hablo de corrido, digo una cosa y se vuelve noticia nacional y están repite y repite, y dale y dale, que respiren profundo”, exclamó ante sus simpatizantes.

Dijo que después de que pase el debate, “yo calculo 15 días”, sus opositores “se van a dar cuenta que no hay nada qué hacer” y se van a ir preparando psicológicamente para reconocer su derrota.

“Cuando se den cuenta que no van a poder con la Presidencia, van a querer apostar a ganar la Cámara, que no tengamos mayoría, porque van a querer ahí tenernos apergollados, me van a atrincherar los de la mafia del poder en el Congreso”, abundó.

Claves

“Roban credenciales”

• AMLO denunció una “nueva estrategia de la mafia del poder” para que sus simpatizantes “no puedan votar el día de la elección: están mandando a robar carteras en nuestros eventos para despojar a la gente de la credencial de elector.

• “No dejes de participar, pero cuida tu credencial, que es la única arma que tienes para lograr que las cosas cambien en tu beneficio”, aseveró en un mensaje publicado en sus redes sociales.

• “Encuentran la cartera, o sea, las dejan tiradas, pero ya no encuentran la credencial (de elector) y tengo información, de un garganta profunda, que les están ordenando a ciertas personas que se las roben”, abundó.